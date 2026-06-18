مطلوب لحجز شقق الإسكان .. طريقة استخراج برنت تأمينات 2026

يستعد الكثير لتجهيز الأوراق و المستندات المطلوبة لـ حجز شقق الإسكان الإجتماعي2026 لمنخفضي ومتوسطي الدخل ، والتي من المرتقب الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومن ضمن المستندات المطلوبة للمتقدم، برنت تأمينات ، لذا نقدم لك في السطور التالية خطوات استخراج برنت تأمينات أول مرة و استخراج برنت تأمينات أونلاين و الاستعلام عن الرقم التأميني..

الأوراق المطلوبة لاستخراج برنت التأمينات

لاستخراج برنت تأمينات معتمد، يجب تجهيز المستندات التالية:

البطاقة الشخصية (الرقم القومي) سارية المفعول.

شهادة الميلاد (في حالة عدم توفر البطاقة الشخصية).

نسخة مطبوعة من البرنت الإلكتروني للاستعلام عن البيانات مسبقًا وتوفير الوقت.

استخراج برنت تأمينات اول مرة

إذا كنت بحاجة إلى برنت تأميني مختوم ومعتمد، يمكنك اتباع هذه الخطوات:

1. التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات اجتماعية تابع لمحل إقامتك.

2. تقديم طلب استخراج برنت تأمينات إلى الموظف المختص.

3. تسليم الأوراق المطلوبة

4. استلام البرنت التأميني المختوم في نفس اليوم أو خلال فترة قصيرة.

هل يمكن استخراج برنت التأمينات إلكترونيًا بالكامل؟

رغم إتاحة الاستعلام الإلكتروني، فإن استخراج برنت التأمينات إلكترونيًا 2026 بشكل نهائي لا يزال يتطلب التوجه إلى مكتب التأمينات الاجتماعية التابع لمحل الإقامة، وذلك لأن البرنت الرسمي يجب أن يكون مختومًا بختم المكتب المختص ليُعتد به في الجهات الحكومية.

طريقة استخراج برنت التأمينات من مكتب التأمينات

لاستكمال استخراج برنت التأمينات إلكترونيًا 2026 بشكل معتمد، يجب اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

تقديم طلب استخراج برنت تأمينات للموظف المختص.

تقديم المستندات المطلوبة.

استلام البرنت التأميني المختوم في نفس اليوم أو خلال فترة قصيرة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج برنت التأمينات 2026

تشمل المستندات اللازمة ما يلي:

بطاقة الرقم القومي سارية.

شهادة الميلاد في حالة عدم توفر البطاقة.

نسخة مطبوعة من نتيجة الاستعلام الإلكتروني لتسريع الإجراءات.





استخراج برنت تأمينات إليكترونيا

زيارة الموقع الرسمي للهيئة: قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عبر الرابط من هنا.

اختيار خدمة الاستعلام: اضغط على أيقونة "الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي" المتوفرة على الصفحة الرئيسية.

إدخال البيانات المطلوبة: أدخل الرقم القومي الخاص بك (14 رقمًا) والاسم الأول للأم باللغة العربية. تأكد من إدخال البيانات بدقة لتجنب الأخطاء.

تأكيد الهوية: اضغط على خيار "أنا لست روبوت" لتأكيد التحقق الأمني.

إرسال الطلب: بعد إدخال البيانات، اضغط على زر "إرسال الطلب"، وستظهر صفحة تحتوي على تفاصيل البرنت التأميني، بما في ذلك مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والأجور المسجلة.

طباعة البرنت: يمكنك تحميل البرنت أو طباعته مباشرة للاستخدام المؤقت.

الاستعلام عن الرقم التأميني

يمكنك الاستعلام عن الرقم التأميني ومدد الاشتراك في التأمينات الاجتماعية بسهولة عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

2. اختيار الخدمة المطلوبة:





إذا كنت بحاجة إلى الرقم التأميني، اختر خدمة «الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي».

إذا كنت ترغب في معرفة مدد الاشتراك والأجور، اختر خدمة «الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمينات».

3. الضغط على «بدء الخدمة» للانتقال إلى الخطوة التالية.

4. إدخال البيانات الشخصية، مثل:

الرقم القومي.

اسم الأم الأول باللغة العربية.

5. إجراء التحقق الأمني بالضغط على خيار «أنا لست روبوت».

6. إرسال الطلب وانتظار ظهور البيانات المطلوبة على الشاشة.