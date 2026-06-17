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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

طريقة استخراج كعب العمل أونلاين .. احصل على شهادة القيد في 24 ساعة

طريقة استخراج كعب العمل أونلاين .. احصل على شهادة القيد في 24 ساعة
طريقة استخراج كعب العمل أونلاين .. احصل على شهادة القيد في 24 ساعة
عبد الفتاح تركي

تعكف منصة مصر الرقمية على تقديم خدماتها الإلكترونية للمواطنين بهدف تسهيل الحصول على المستندات الرسمية دون الحاجة للتوجه إلى المكاتب الحكومية.

في مقدمة هذه الخدمات هي إمكانية استخراج شهادة القيد المعروفة باسم «كعب العمل» إلكترونيًا خلال 24 ساعة، وهي من الوثائق المهمة التي تطلبها العديد من الشركات ضمن ملفات التعيين والتوظيف.

يشهد البحث عن طريقة استخراج شهادة القيد إلكترونيًا ارتفاعًا ملحوظًا، خاصة بين الشباب الباحثين عن فرص عمل داخل مصر وخارجها، في ظل التوسع المستمر في الخدمات الرقمية التي توفر الوقت والجهد وتُسهّل إنجاز المعاملات الحكومية عبر الإنترنت.

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كعب العمل

طريقة استخراج شهادة القيد إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية

يمكن للمواطنين الحصول على شهادة القيد إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية باتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التي تتيح تقديم الطلب واستكمال الإجراءات بشكل كامل عبر الإنترنت.

وتبدأ الخطوة الأولى بتسجيل الدخول إلى منصة مصر الرقمية، ثم اختيار «تسجيل الدخول» من أعلى يسار الشاشة، وفي حال عدم امتلاك المستخدم حسابًا مسبقًا على المنصة، يمكنه إنشاء حساب جديد من خلال اختيار «فتح حساب جديد» وإدخال البيانات المطلوبة بدقة.

وبعد الانتهاء من إجراءات إنشاء الحساب وتفعيل البيانات المطلوبة، تظهر الصفحة الرئيسية للمنصة أمام المستخدم، ومن خلالها يتم اختيار «تصفح الخدمات» الموجودة أعلى يمين الشاشة بجوار اسم الموقع.

ومن القائمة الجانبية التي تضم الجهات والخدمات الحكومية المتاحة إلكترونيًا، يتم الضغط على «وزارة العمل»، ثم اختيار خدمة استخراج شهادة القيد «كعب العمل»، وبعد ذلك استكمال جميع البيانات والخطوات المطلوبة حتى نهاية الطلب للحصول على الشهادة الإلكترونية.

أهمية شهادة القيد في التعيين والتوظيف

تُعد شهادة القيد أو «كعب العمل» من المستندات الأساسية التي تطلبها جهات العمل المختلفة عند التقديم للوظائف، حيث تُستخدم ضمن ملف التعيين لإثبات قيد الباحث عن العمل لدى الجهات المختصة.

كعب العمل

كما تساعد هذه الوثيقة في تنظيم بيانات الباحثين عن فرص العمل وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالتوظيف، وهو ما يجعل استخراجها من الخطوات المهمة التي يحرص عليها المتقدمون لشغل الوظائف المختلفة سواء داخل مصر أو خارجها.

شروط استخراج شهادة القيد إلكترونيًا

حددت الجهات المختصة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على شهادة القيد إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية.

ويشترط أن يكون المتقدم باحثًا عن عمل داخل مصر أو خارجها، كما يجب إدخال جميع البيانات بصورة صحيحة ومطابقة للوثائق الرسمية المسجلة لدى الجهات المختصة.

كذلك لا يُقبل التسجيل في حال وجود نقص في البيانات الأساسية المطلوبة أو عند عدم استكمال الملف الشخصي بشكل كامل، إذ تُعد دقة البيانات واستيفاء المعلومات من المتطلبات الرئيسية لإتمام الخدمة بنجاح.

مزايا الحصول على كعب العمل عبر الإنترنت

أتاحت الخدمات الرقمية الجديدة للمواطنين إمكانية استخراج العديد من الوثائق الرسمية دون الحاجة إلى الانتقال بين الجهات الحكومية المختلفة، الأمر الذي يسهم في تقليل الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات وتخفيف التكدس داخل المكاتب الخدمية.

كعب العمل

وتُعد خدمة استخراج شهادة القيد إلكترونيًا من أبرز الخدمات التي وفرتها منصة مصر الرقمية، حيث تمنح المواطنين وسيلة سهلة وسريعة للحصول على المستند المطلوب واستكمال أوراق التعيين في وقت قياسي، بما يتوافق مع جهود التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور.

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