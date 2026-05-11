استخراج كعب العمل أونلاين رسميا.. رابط فوري

يبحث الكثير عن طريقة استخراج كعب عمل أونلاين بعد إعلان وزارة العمل رسمياً عن إتاحة خدمة استخراج شهادة القيد إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب العمل والوقوف طوابير، وتيسيراً على المواطنين يمكنك استخراج كعب عمل من على النت من خلال منصة مصر الرقمية وطباعته واستخدامه بشكل طبيعي.



استخراج كعب عمل أونلاين

أعلن حسن رداد، وزير العمل، إطلاق خدمة إصدار شهادة القيد المعروفة باسم "كعب العمل" إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، وهي خدمة مجانية تتيح للمواطنين استخراج الشهادة لاستخدامها في التقديم لفرص العمل دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب العمل.

استخراج شهادة القيد إليكترونياً

وأكدت وزارة العمل أن الخدمة الجديدة تُمكن المواطنين من استخراج كعب العمل في دقائق معدودة دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب العمل، مع إمكانية طباعة الشهادة أو إرسالها إلكترونيًا إلى جهة العمل.

رابط استخراج كعب العمل إلكترونيًا

يمكن الحصول على الخدمة من خلال الدخول على منصة مصر الرقمية عبر الرابط التالي، من هنا.

خطوات استخراج كعب العمل إلكترونيًا

- الدخول إلى منصة مصر الرقمية.

- تسجيل الدخول بالحساب الشخصي.

- اختيار "خدمات وزارة العمل".

- الضغط على خدمة "إصدار شهادة قيد".

- إدخال البيانات المطلوبة ورفع المستندات إن وجدت.

- مراجعة البيانات وإرسال الطلب إلكترونيًا.



استخراج كعب عمل في 24 ساعة

يتم التحقق من الطلب من جانب وزارة العمل والرد بقبول أو رفض الطلب خلال 24 ساعة، وفي حال قبول الطلب يتم إصدار الشهادة للمواطن، ويقوم المواطن إما بطباعة الشهادة أو حفظها وإرسالها بالبريد الإلكتروني إلى جهة العمل، بما يُمثل نموذجًا عمليًا لفكرة “الخزينة الرقمية” للمواطن كأحد ممكنات التحول الرقمي.

ما هو كعب العمل ؟

يُعد واحدًا من أهم المستندات التي تطلب مصوغات التعيين، ويتم استخراجه من أقرب مكتب عمل بمحيط محل الإقامة، وتسهيلًا على المواطنين أتاح موقع وزارة القوي العاملة، إمكانية استخراجه إلكترونياً.

ويصدر كعب العمل من مكتب العمل التابع لمحل الإقامة لحصر حجم البطالة في دائرة المكتب، ويوجد كعب عمل لحملة المؤهلات وأخر لغير حملة المؤهلات، ويقوم العامل باستخراجه من مكتب العمل التابع له في منطقته.



شروط استخراج كعب العمل إلكترونيا 2026

الاطلاع على شروط استخراج كعب العمل إلكترونيًا 2026 يضمن إتمام التسجيل بشكل صحيح دون رفض أو تأخير.