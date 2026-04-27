الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
50 جنيها.. كيفية استخراج شهادة الميلاد المميكنة

محمد غالي

تشهد خدمات استخراج شهادة الميلاد المميكنة اهتماما متزايدا من جانب المواطنين، في ظل التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية، التي تتيح الحصول على الوثائق الرسمية بسهولة وسرعة، ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية.

طرق استخراج شهادة ميلاد مميكنة

أتاح قطاع الأحوال المدنية عدة وسائل للحصول على شهادة الميلاد، أبرزها بوابة مصر الرقمية، حيث يمكن إتمام الخدمة من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي، واختيار خدمات الأحوال المدنية، ثم الضغط على خدمة استخراج شهادة ميلاد، وتسجيل الدخول بالبيانات الشخصية، وسداد الرسوم إلكترونيا، على أن يتم استلام الشهادة خلال مدة تصل إلى يومين.

كما يمكن استخراج الشهادة من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، الذي يوفر خدمات إلكترونية متكاملة لتيسير الإجراءات على المواطنين، دون الحاجة للتوجه إلى مقار السجل المدني.

رسوم استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2026

حددت الجهات المختصة رسوم استخراج شهادة الميلاد المميكنة بقيمة 50 جنيها لاستخراجها لأول مرة، وكذلك عند الحصول عليها من خلال ماكينات السجل المدني الذكية.

الفئات المسموح لها باستخراج الشهادة

يتيح القانون استخراج شهادة الميلاد لعدد من الأقارب، وهم الشخص نفسه، الأب، الأم، الأخ، الأخت، الزوجة، الأبناء، العم، الجد، والخال، وذلك سواء من خلال مكاتب السجل المدني أو الماكينات الذكية، بشرط إدخال البيانات بشكل صحيح واستيفاء الإجراءات المطلوبة.

استخراج شهادة الميلاد من مكاتب البريد

يوفر البريد المصري خدمة استخراج شهادة الميلاد، حيث يمكن التوجه إلى أقرب مكتب بريد، وسداد الرسوم، وتقديم الطلب، ليتم استلام الشهادة خلال وقت قصير، كبديل عملي للسجل المدني.

استخراج الشهادة عبر الماكينات الذكية

وفرت وزارة الداخلية ماكينات ذكية منتشرة في عدد من المولات والمراكز التجارية، تتيح استخراج شهادة الميلاد في دقائق معدودة، دون الحاجة للانتظار، وبنفس الرسوم المحددة.

أماكن توافر ماكينات السجل المدني الذكية

تنتشر هذه الماكينات في عدد من المواقع الحيوية، من بينها مول سيتي ستارز بالقاهرة، مول مكسيم بالقاهرة، مطار القاهرة الدولي، مول سيتي سنتر المعادي بالقاهرة، مول العرب بمحافظة الجيزة، ومول طنطا بمحافظة الغربية.

وتعكس هذه الخدمات التطور الكبير في منظومة الأحوال المدنية، حيث أصبح استخراج شهادة الميلاد المميكنة أكثر سهولة وسرعة، بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين، ويعزز من كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة.

استخراج شهادة الميلاد المميكنة شهادة الميلاد استخراج شهادة الميلاد استخراج شهادة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

كاجوال وكلاسيك.. بسمة بوسيل تتألق في إيطاليا

