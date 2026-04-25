الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
استخراج جواز السفر لأول مرة من القنصليات المصرية بالخارج

محمد غالي

يتزايد اهتمام المواطنين بالتعرف على إجراءات استخراج وتجديد جواز السفر، سواء من خلال القنصليات المصرية بالخارج أو مكاتب الجوازات داخل المحافظات، في إطار التيسير على الراغبين في السفر و التسهيل علي المصريين بالخارج وتبسيط الإجراءات الرسمية.

استخراج جواز السفر لأول مرة

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر لأول مرة من القنصليات المصرية بالخارج

تشمل المستندات الأساسية تقديم شهادة الميلاد المصرية المميكنة وصورة منها، إلى جانب جوازي سفر الأب والأم وصورة من كل منهما، بالإضافة إلى قيد الزواج المميكن متضمنا ديانة الطفل وصورته. 

كما يشترط تقديم 4 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4×6.
ويستلزم حضور الأب أو الأم لإتمام الإجراءات، مع ضرورة تقديم أصول المستندات للاطلاع، والاحتفاظ بإيصال التقديم لاستلام الجواز، مع إمكانية طلب مستندات إضافية حسب كل حالة.

تجديد جواز السفر للذكور أقل من 15 عاما

يتطلب التجديد تقديم شهادة الميلاد المميكنة وصورتها، وأصل وصورة جواز السفر الحالي، إلى جانب جواز سفر أحد الوالدين وصورته، وقيد دراسي معتمد لإثبات صفة "طالب بالخارج"، بالإضافة إلى 4 صور شخصية حديثة. 

ويشترط حضور ولي الأمر، مع تقديم الأصول للاطلاع.

تجديد جواز السفر للذكور فوق 15 عاما


يشترط حضور صاحب الطلب بنفسه، وتقديم بطاقة رقم قومي سارية وصورتها للحصول على جواز لمدة 7 سنوات، مع أصل وصورة الجواز الحالي، و4 صور شخصية حديثة. 

كما يتطلب تقديم قيد دراسي معتمد، وفي حال إثبات مؤهل دراسي غير مدون بالبطاقة يجب تقديمه موثقا، أو معادلته إذا كان صادرا من الخارج.
وبالنسبة لمن بلغ 29 عاما، يجب تقديم ما يثبت الموقف من التجنيد. 

وفي حال عدم وجود بطاقة رقم قومي، يصدر الجواز لمدة 3 سنوات فقط، ثم لمدة عام واحد عند التجديد.

تجديد جواز السفر للإناث أقل من 15 عاما


تشمل المستندات شهادة الميلاد المميكنة، وأصل وصورة جواز السفر الحالي، وجواز سفر أحد الوالدين، وقيد دراسي معتمد، بالإضافة إلى 4 صور شخصية حديثة، مع ضرورة حضور ولي الأمر.

تجديد جواز السفر للإناث فوق 15 عاما


يتطلب حضور صاحبة الطلب، وتقديم بطاقة رقم قومي سارية، وأصل وصورة جواز السفر الحالي، و4 صور شخصية، وقيد دراسي معتمد. 

كما يجب تقديم المستندات الدالة على الحالة الاجتماعية، سواء إقرار بعدم الزواج، أو قسيمة الزواج، أو الطلاق، أو شهادة الوفاة، بحسب الحالة.
وفي حال عدم وجود بطاقة رقم قومي، يتم إصدار الجواز لمدة محدودة وفقا للضوابط المنظمة.

استخراج بدل فاقد أو تالف


يستلزم استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف الحصول على موافقة مسبقة من مصلحة الجوازات، مع تقديم محضر فقد من الجهات المختصة، وصورة من الجواز المفقود إن وجدت، إلى جانب المستندات الأساسية وفقا للسن والحالة. 

ويشترط حضور صاحب الطلب، وتقديم ما يثبت الموقف من التجنيد للذكور، والحالة الاجتماعية للإناث، بالإضافة إلى 4 صور شخصية حديثة.

ملاحظات عامة


يشترط تقديم أصول جميع المستندات للاطلاع أثناء إنهاء الإجراءات، والاحتفاظ بإيصال التقديم لاستلام الجواز. 

كما قد تختلف بعض المتطلبات وفقا لكل حالة، مع إمكانية طلب مستندات إضافية عند الحاجة.

