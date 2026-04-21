أخبار التوك شو | أسباب أزمة تنفيذ أحكام النفقة في حالات سفر الزوج للخارج .. وأستاذ هندسة إنشائية محذراً: 7000 مبنى مهدد بالسقوط بالإسكندرية

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

محام بالنقض : قرار منع غير مسددي النفقات من السفر حكم بالإعدام المدني

علق محمد بيبرس المحامي بالنقض، على قرار النيابة العامة بإدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

أسباب أزمة تنفيذ أحكام النفقة في حالات سفر الزوج للخارج.. فيديو

أكد المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق والخبير في شؤون العنف ضد المرأة، أن قضايا النفقة المتعلقة بالأزواج المقيمين خارج البلاد تمثل أزمة كبيرة، نظرًا لصعوبة إثبات الدخل وتنفيذ الأحكام القضائية.

أستاذ هندسة إنشائية: حوالي 7000 مبنى مهدد بالسقوط في الإسكندرية

أكد الدكتور محمد نجيب أبو زيد، أستاذ الهندسة الإنشائية، أن أزمة العقارات الآيلة للسقوط تمثل خطرًا حقيقيًا ومتزايدًا، خاصة في محافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن الأرقام المتداولة حول وجود نحو 7000 عقار مهدد بالسقوط قد لا تعكس الحجم الكامل للأزمة، إذ يرجح أن تكون الأعداد الفعلية أكبر من ذلك.

والدي ترزي الألحان.. الموسيقار يحيى الموجي: العندليب قال لأبويا صوتك زي صوتي

أكد الموسيقار يحيى محمد الموجي، أن الفن في حياة عائلة الموجي موجود منذ زمن طويل منذ الأجداد وكانوا يعشقون الغناء والأغاني والموسيقى بداية من الجد الأكبر، موضحًا أنهم عائلة غنية موسيقيًا وليس ماديًا، منوهًا بأن القرار لم يكن سهل من البداية ولكن كان هناك إغراء للانتقال من كفر الشيخ إلى القاهرة.

احذر.. معلومات مضللة عن علاج الأمراض عبر السوشيال ميديا

أكدت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ أمراض الباطنة والسكر، إن كثيرًا من المرضى أصبحوا يتجهون وراء معلومات غير موثوقة وغريبة في مجال العلاج بدلًا من المصادر الطبية الصحيحة.

وقالت إيناس شلتوت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن بعض ما ذكره الراحل الدكتور ضياء العوضي قد يحتوي على معلومات صحيحة في تشخيص بعض الأمراض، لكن لا يمكن الاعتماد على أي اجتهادات خارج الإطار الطبي المعتمد.

وشددت على ضرورة التزام مرضى السكر بالعلاج والأنسولين لتجنب المضاعفات الخطيرة، محذرة من أن إهمال العلاج قد يؤثر سلبًا على المناعة.

وأضافت أن آلاف الحسابات على مواقع التواصل تروج لعلاجات غير علمية لأمراض خطيرة مثل الأورام، وهو ما يمثل خطرًا على صحة المرضى.



عمرو أديب : إيران ضربت الإمارات بصواريخ أكتر من اللي اتوجّهت ضد إسرائيل

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن إيران تعرضت إلى دمار شامل وانهيار بنية أساسية في الحرب ضد الولايات المتحدة.

حلمي النمنم: منصات التواصل الاجتماعي باتت تلعب دورا مؤثرا في تشكيل الرأي العام

أكد حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن المزاج العام في المجتمع لم يعد حكرًا على وسائل الإعلام التقليدية، بل أصبح نتاج تفاعل عدة أطراف، في مقدمتها منصات التواصل الاجتماعي التي باتت تلعب دورًا مؤثرًا في تشكيل الرأي العام.

عمرو أديب : بيان رئيس الوزراء المرتقب في مجلس النواب التزام أمام الشعب

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الوسط السياسي المصري يترقب ذهاب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى مجلس النواب لشرح الأوضاع وخطط الحكومة لمواجهة التحديات الإقليمية.

أحمد موسى يطالب بوضع آلية لسداد النفقة في المطار لتيسير الإجراءات على المسافرين

أكد الإعلامي أحمد موسى أن النائب العام أصدر اليوم بيانًا هامًا للغاية بشأن إدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر، موضحًا أن الشخص الذي عليه أموال نفقة يجب عليه سدادها.

بث مباشر .. أحمد موسى : من السبعينيات والبعض يهاجم الدولة لإنشاء المدن الجديدة

مفيدة شيحة: معنديش طاقة لحضور المناسبات والأفراح لهذا السبب

كشفت الإعلامية مفيدة شيحة، تفاصيل جديدة عن حياتها الشخصية، مشيرة إلى أن شخصيتها تتمتع بعدة مميزات تختلف عن الأخرين.

مصطفى بكري : مصر لا تتخلى عن الأشقاء العرب في الخليج .. وعلاقاتنا قوية

أكد مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن مصر لا تتخلى عن الأشقاء العرب ومصر لن تتخلى عن السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين.