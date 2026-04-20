احذر.. معلومات مضللة عن علاج الأمراض عبر السوشيال ميديا

أكدت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ أمراض الباطنة والسكر، إن كثيرًا من المرضى أصبحوا يتجهون وراء معلومات غير موثوقة وغريبة في مجال العلاج بدلًا من المصادر الطبية الصحيحة.

وقالت إيناس شلتوت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن بعض ما ذكره الراحل الدكتور ضياء العوضي قد يحتوي على معلومات صحيحة في تشخيص بعض الأمراض، لكن لا يمكن الاعتماد على أي اجتهادات خارج الإطار الطبي المعتمد.

وشددت على ضرورة التزام مرضى السكر بالعلاج والأنسولين لتجنب المضاعفات الخطيرة، محذرة من أن إهمال العلاج قد يؤثر سلبًا على المناعة.

وأضافت أن آلاف الحسابات على مواقع التواصل تروج لعلاجات غير علمية لأمراض خطيرة مثل الأورام، وهو ما يمثل خطرًا على صحة المرضى.