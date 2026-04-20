حلمي النمنم: منصات التواصل الاجتماعي باتت تلعب دورا مؤثرا في تشكيل الرأي العام

أكد حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن المزاج العام في المجتمع لم يعد حكرًا على وسائل الإعلام التقليدية، بل أصبح نتاج تفاعل عدة أطراف، في مقدمتها منصات التواصل الاجتماعي التي باتت تلعب دورًا مؤثرًا في تشكيل الرأي العام.



وأوضح "النمنم" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن السوشيال ميديا أحدثت تحولًا واضحًا في أنماط استهلاك المحتوى، مشيرًا إلى تراجع معدلات قراءة الصحف والاعتماد المتزايد على البرامج والمنصات الرقمية، حيث أصبحت هذه الوسائل "مكتسحة" في بعض المجالات، خاصة مع تحقيقها نجاحات ملحوظة عززت من أهميتها ومنحتها قدرًا من المصداقية لدى الجمهور.



وأضاف أن تأثير هذه المنصات لم يعد مقتصرًا على نقل المعلومات، بل امتد إلى مجالات الأخبار والتحليلات والتوقعات، محذرًا في الوقت ذاته من خطورة ما يُتداول تحت مسمى "الأخبار"، في إشارة إلى التحديات المرتبطة بدقة المعلومات ومصداقيتها في الفضاء الرقمي.