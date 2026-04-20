شوبير: لا تأجيل لمباراة الزمالك وسموحة.. السوشيال ميديا لن تتخذ القرارات

علق الإعلامي أحمد شوبير على نداءات السوشيال ميديا بضرورة تأجيل مباراة سموحة لنادي الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وأضاف شوبير في تصريحات إذاعية: السوشيال ميديا لن تحكم ولن تتخذ القرارات ويجب لكل واحد معرفة حدوده لانك لن تتخذ قرار بإقامة المباراة أو تأجيلها.

وقال: داخل نادي الزمالك لا يوجد تفكير في تاجيل المباراة بسبب اللائحة التي تمنع التأجيل لإن المباراة يوم 9 أمام اتحاد العاصمة الجزائري ويوم5 مواجهة سموحة وبالتالي هناك فارق جيد.

وأردف: السفر للجزائر مريح للغاية وهناك 4 أيام بين المباراتين وبالتالي لا يوجد تفكير في تأجيل مباراة الزمالك ومسؤولي الأبيض لا يفكرون في التأجيل

ويواجه فريق الزمالك نظيره اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية في الجزائر يوم السبت الموافق 9 مايو في تمام الـ9 مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يقام لقاء العودة يوم السبت الموافق 16 مايو، في القاهرة.