تامر النحاس: الزمالك استفاد من رحيل زيزو

أكد تامر النحاس، وكيل اللاعبين، أن نادي الزمالك استفاد من رحيل أحمد مصطفى "زيزو"، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن صفوف القلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة انتقال حر.

وقال تامر النحاس، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون سبورتس": "الزمالك استفاد من عدم تجديد عقد زيزو، الزمالك فنيًا خسر من رحيل زيزو، ولكن استفاد ماليًا".

وأضاف: "الزمالك مش معاه فلوس والقيد عنده موقوف، ورغم كده بينافس على بطولتي الدوري والكونفدرالية".

وتابع: "لو الزمالك فاز ببطولة الدوري، سيثبت أن المعيار المالي ليس المعيار الأساسي في تفوق الأندية، لأنه مش موجود في الزمالك ووادي دجلة".

وواصل: "لو الأهلي مخدش الدوري الموسم ده، ممكن يبقى فايدة ليه بإصلاح بعض الأمور داخل النادي".