سيهار صلاح: السوشيال ميديا أحد الأسباب التي أدت لزيادة نسبة الطلاق

.أكدت الدكتورة سيهار صلاح، خبيرة الصحة النفسية، أن السوشيال ميديا أحد الأسباب التي أدت لزيادة نسبة الطلاق، مشيرا إلى أنه في السوشيال ميديا يلجأ البعض لتزييف الحياة بطريقة غير واقعية مما يؤدي لزيادة المشاكل.

وقال سيهار صلاح، خلال لقاء لها لبرنامج "كلام الناس"، عبر فضائية "أم بي سي مصر"، أن حياة السوشيال ميديا زائفة، مؤكدا أن البعض يلجأ لجعل حياته مشاع على مواقع التواصل الإجتماعي مما يخلق حالة من الضغينة وحدوث المشاكل.

وتابعت خبيرة الصحة النفسية أن السوشيال ميديا خلق حالة من عدم الرضا، والمقارنات مع الأخرين، وظهور الحقد والكره.