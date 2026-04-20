مصطفى بكري : مصر لا تتخلى عن الأشقاء العرب في الخليج .. وعلاقاتنا قوية

أكد مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن مصر لا تتخلى عن الأشقاء العرب ومصر لن تتخلى عن السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين.



وقال بكري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :"العلاقات المصرية قوية مع الأشقاء في الخليج وكل الأشقاء العرب".

ولفت مصطفى بكري :" متوقع ان ينخفض إيرادات قناة السويس من 20 لـ 30 % بسبب التوترات في الشرق الأوسط "، مضيفا:" الشعب المصري وقت الازمات بيشد حيله مع البلد وبيصبر".

وتابع مصطفى بكري :" نحن امام لحظة اصطفاف وطني وليست مزايدة ومصر تتقدم للأمام بفضل الإدارة الحكيمة "، مضيفا:" بيان رئيس الوزراء سوف يحال للدراسة في اللجان المختصة وعرض التقرير مرة اخرى على البرلمان ولازم يتم إذاعة البيان على الهواء ".

