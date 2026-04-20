الديهي: الرئيس السيسي منذ الحرب يقف في خندق العرب مع أشقائه بالخليج

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي من أول لحظة للحرب الإيرانية على دول الخليج، وهو يقف في خندق العرب مع العرب والأشقاء دون قيد أو شرط ودون أي مناورات أو أي ابتزازات.



وأضاف "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأحد، "مصر واضحة مثل شمس شهر أغسطس وقرار مصر كان واضح وقرار رأس الدولة والتحركات الدبلوماسية واضحة والشعب المصري كان واضح والإعلام المصري كان واضح".



وتابع "هذه المسائل الإستراتيجية لا يمكن أن تقبل القسمة على آراء فيه ناس خارج المنظومة ويحاولوا أن يتصرفوا خارج السرب ولا يعبروا عن السياق والرأي العام والتوجه الرسمي للدولة المصرية".



واستطرد "والرئيس السيسي قام باتصالات متتالية مع القادة والأشقاء العرب ولا يمر يوم واحد إلا ويكون هناك اتصال على مستوى دبلوماسي والرئيس قام يوم الوقفة وأول يوم العيد بأربع زيارات إلى 4 دول خليجية السعودية والبحرين وقطر والإمارات وكان فيه قصف ونوع من المجازفة والخطورة ولكن الرئيس آبي إلا أن يكون مع أشقائه في قلب الخليج وقلب عواصمها".