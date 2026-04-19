نشأت الديهي: تنمية سيناء أولوية وأبناؤها داعمون للدولة دون قيد أو شرط

كشف الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة شمال سيناء، لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية، إلى جانب لقاءات مع شيوخ القبائل وتفقد محطة تحلية المياه بمدينة العريش.

وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، أن الدولة المصرية تضع تنمية سيناء في صدارة أولوياتها، باعتبارها الضمانة الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن مشروعات البنية التحتية، من طرق وصرف صحي ومراكز شباب ومحطات تحلية، تمثل نقلة نوعية في حياة المواطنين بالمنطقة.

وأضاف أن أبناء سيناء والمحافظات الحدودية كانوا ولا يزالون داعمين للدولة، ومنحازين لوطنهم دون قيد أو شرط، مؤكدًا أن الدولة لن تتخلى عنهم، بل تواصل دعمها الكامل لهم.

وأشار إلى أن ما تم إنفاقه خلال السنوات العشر الماضية على تنمية سيناء يعكس رؤية إستراتيجية قائمة على أن مواجهة الإرهاب لا تنفصل عن تحقيق التنمية، بل تسير جنبًا إلى جنب معها لضمان مستقبل آمن ومستقر للمنطقة