«الديهي»: الاقتصاد المصري قادر على امتصاص الصدمات.. ومصر ليست دولة هشة ولا سطحية

وجه الإعلامي نشأت الديهي رسالة طمأنة إلى المصريين بشأن وضع الاقتصاد المصري، قائلًا: "مصر ملاذ آمن، وفي أسوأ الظروف فهي حاضنة للاستثمار وقادرة على جذب الاستثمارات".

وقال الديهي، خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت: "الاقتصاد المصري قادر على امتصاص ومواجهة الصدمات، وأسوأ الظروف مرت ولم تفلس مصر، ولم تجع أو تعطش، ولم تنكشف، لأن ربنا سترها".

وأضاف: "مصر ليست دولة هشة ولا سطحية، وليست جملة اعتراضية أو فاصلة أو علامات ترقيم، لكنها جملة كاملة لمن لا يعرف قيمتها. صحيح أن لدينا ظروفًا اقتصادية شديدة التعقيد والصعوبة، ولدينا مخاطر وتحديات تحتاج إلى أفكار جديدة وإجراءات صعبة".

وتابع: "لكن خلال السنوات الماضية، ومع كل الأزمات من الإرهاب، وكورونا، وحرب روسيا وأوكرانيا، والأوضاع في ليبيا والسودان، ظلت الدولة المصرية قوية مثل الفيل، ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ. لدينا أكثر من 100 مليون مواطن، إضافة إلى اللاجئين".

وأردف: "من يريد أن يتحدث فعليه أن يراجع الأرقام؛ لدينا مخزون سلعي ومخزون دولاري يصل إلى 52 مليار دولار، ومعدلات النمو تتحسن، وتصريحات صندوق النقد الدولي خير دليل على ذلك. هناك من يردد أن مصر تحتاج إلى معجزة، لكننا نواجه ظروفًا صعبة ومعقدة، وأحذر من أصحاب المصالح والجهلة الذين يحاولون الإساءة للدولة، بينما الدولة مستمرة في البناء والتحرك".