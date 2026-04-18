مصطفى بكري: حظر مرور سيارات النقل يهدد حركة السلع ويصنع أزمة بالأسواق

قال مصطفى بكري إن قرار حظر مرور سيارات النقل داخل محافظتي القاهرة والجيزة سيؤدي إلى تعطيل واضح في حركة نقل البضائع، خاصة السلع الأساسية والمواد الغذائية، محذرًا من تداعياته على الأسواق.

وأوضح خلال برنامج حقائق وأسرار أن توقيت السماح بسير سيارات النقل خلال ساعات متأخرة من الليل يتعارض مع مواعيد عمل المحال التجارية والمخازن، التي تغلق أبوابها في نفس الفترة، ما يعرقل عمليات التسليم ويؤدي إلى تكدس البضائع وتأخير وصولها للمستهلكين.

وأشار إلى أن تشديد الإجراءات القانونية على المخالفين للقرار يزيد من تعقيد الوضع، حيث يضع أصحاب سيارات النقل بين الالتزام بالقرار أو التعرض للعقوبات، وهو ما يفاقم الأزمة بدلًا من حلها.

وأكد أن استمرار تطبيق القرار بهذا الشكل قد يؤثر سلبًا على استقرار الأسواق وتوافر السلع، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في آليات التنفيذ وتعديل التوقيتات بما يحقق التوازن بين تنظيم المرور وضمان انسياب حركة التجارة.