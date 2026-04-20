مصر تؤكد دعمها الكامل لدول الخليج وتكثف جهودها لاحتواء التوترات الإقليمية

أكد الكاتب الصحفي أحمد أمبابي، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، أن زيارة وزير خارجية الكويت إلى القاهرة تحمل دلالات سياسية مهمة، خاصة كونها تأتي في توقيت حساس تشهده المنطقة، لتكون أول تحرك خليجي بهذا المستوى منذ اندلاع التوترات الأخيرة مع إيران.

وخلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أوضح أن اللقاءات التي جمعت الوزير الكويتي بالرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب مباحثاته مع وزير الخارجية المصري، عكست بوضوح ثوابت السياسة المصرية في دعم استقرار الدول العربية، وعلى رأسها دول الخليج، ورفض أي تهديد يمس سيادتها.

وأشار إلى أن القاهرة تنظر إلى أمن الخليج باعتباره امتدادًا مباشرًا لأمنها القومي، وهو ما يفسر استمرار التنسيق السياسي والأمني مع الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.

كما لفت إلى أن مصر تبنت منذ بداية الأزمة موقفًا داعيًا لاحتواء التصعيد، محذرة من اتساع دائرة الصراع، ومؤكدًا أن التحركات المصرية تركز على دعم الحلول الدبلوماسية وتعزيز جهود الوساطة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار المنطقة والتصدي لأي محاولات لفرض واقع جديد يخدم أطرافًا خارجية.