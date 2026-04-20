أستاذ هندسة إنشائية: حوالي 7000 مبنى مهدد بالسقوط في الإسكندرية

أكد الدكتور محمد نجيب أبو زيد، أستاذ الهندسة الإنشائية، أن أزمة العقارات الآيلة للسقوط تمثل خطرًا حقيقيًا ومتزايدًا، خاصة في محافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن الأرقام المتداولة حول وجود نحو 7000 عقار مهدد بالسقوط قد لا تعكس الحجم الكامل للأزمة، إذ يرجح أن تكون الأعداد الفعلية أكبر من ذلك.

وأوضح محمد نجيب أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذه الظاهرة ليست طبيعية، لكنها نتاج تراكمات لسنوات طويلة من مخالفات البناء، إلى جانب تقنين أوضاع غير سليمة، لافتًا إلى أن بعض المباني تم إنشاؤها دون تراخيص، ثم جرى التصالح عليها لاحقًا، ما أدى إلى استمرار مشكلات إنشائية تهدد سلامة السكان.

وأضاف محمد نجيب أبو زيد، أن الطبيعة الجغرافية لمدينة الإسكندرية، باعتبارها مدينة ساحلية، تزيد من خطورة الوضع، حيث تتعرض المباني بشكل مستمر لعوامل الرطوبة وصدأ الحديد، وهو ما يضعف الهياكل الخرسانية بمرور الوقت، ويجعلها أكثر عرضة للتشقق والانهيار، خاصة في حال غياب الصيانة الدورية.

وأشار محمد نجيب أبو زيد، إلى أن انهيار المباني لا يحدث بشكل مفاجئ في أغلب الحالات، بل تسبقه مؤشرات واضحة يمكن ملاحظتها، تبدأ بظهور شروخ بسيطة في الجدران، ثم تتطور إلى شروخ أكبر، يليها حدوث تقوس أو انحناء في العناصر الإنشائية، وصولًا إلى مراحل الهبوط التي تنذر بقرب الانهيار.