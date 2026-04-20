مجلس النواب يحيل مشروع قانون موازنة 2026-2027 إلى اللجان المختصة
ضربوني وهددوني.. سيدة تحرر محضرا ضد أسرة بعد اصطدامهم بسيارتها في الحصري
تسريبات: ترامب قد يحضر شخصيًا أو عبر الإنترنت بمفاوضات إسلام آباد
انطلاق جلسة النواب لعرض إجراءات الحكومة للتعامل مع التحديات الاقتصادية
مع تراجع النفط عالميًا.. الصين تخفض أسعار البنزين والديزل لأول مرة في 2026
جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 .. وزير التعليم يعتمده خلال ساعات
معلومات الوزراء يستعرض التأثيرات الاقتصاديّة والاجتماعية للذكاء الاصطناعي على الاقتصاد العالمي
وزير التخطيط: إيرادات قناة السويس ترتفع 19%.. والمجرى الملاحي ما زال الخيار الأفضل
الأهلي في القمة.. عامر العمايرة يكشف ترتيب أندية أفريقيا في القرن الـ21
أمتار على اللقب.. كيف حفز مجلس الزمالك اللاعبين لمواصلة الزحف نحو الدوري؟
باكستان تشدد الإجراءات الأمنية استعدادا لاستضافة الجولة الثانية من المحادثات الإيرانية-الأمريكية
اضطرابات جوية غير معتادة.. الشرق الأوسط في قبضة الكماشة المناخية| إيه الحكاية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أستاذ هندسة إنشائية: حوالي 7000 مبنى مهدد بالسقوط في الإسكندرية

عقارات
عقارات
أكد الدكتور محمد نجيب أبو زيد، أستاذ الهندسة الإنشائية، أن أزمة العقارات الآيلة للسقوط تمثل خطرًا حقيقيًا ومتزايدًا، خاصة في محافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن الأرقام المتداولة حول وجود نحو 7000 عقار مهدد بالسقوط قد لا تعكس الحجم الكامل للأزمة، إذ يرجح أن تكون الأعداد الفعلية أكبر من ذلك.

وأوضح محمد نجيب أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذه الظاهرة ليست طبيعية، لكنها نتاج تراكمات لسنوات طويلة من مخالفات البناء، إلى جانب تقنين أوضاع غير سليمة، لافتًا إلى أن بعض المباني تم إنشاؤها دون تراخيص، ثم جرى التصالح عليها لاحقًا، ما أدى إلى استمرار مشكلات إنشائية تهدد سلامة السكان.

وأضاف محمد نجيب أبو زيد، أن الطبيعة الجغرافية لمدينة الإسكندرية، باعتبارها مدينة ساحلية، تزيد من خطورة الوضع، حيث تتعرض المباني بشكل مستمر لعوامل الرطوبة وصدأ الحديد، وهو ما يضعف الهياكل الخرسانية بمرور الوقت، ويجعلها أكثر عرضة للتشقق والانهيار، خاصة في حال غياب الصيانة الدورية.

وأشار محمد نجيب أبو زيد، إلى أن انهيار المباني لا يحدث بشكل مفاجئ في أغلب الحالات، بل تسبقه مؤشرات واضحة يمكن ملاحظتها، تبدأ بظهور شروخ بسيطة في الجدران، ثم تتطور إلى شروخ أكبر، يليها حدوث تقوس أو انحناء في العناصر الإنشائية، وصولًا إلى مراحل الهبوط التي تنذر بقرب الانهيار.

عداد الكهرباء

سعر كيلو الكهرباء في العدادات الكودية ..كيف تجعله 68 قرشا بدلا من 2.74 جنيه

صورة أرشيفية

"هؤلاء لن ينتقلوا لسنة تالتة"..قرار عاجل من التعليم لتلاميذ أولى و2 ابتدائي

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة السنوية

هاني شاكر

الأعمار بيد الله | عمرو أديب يرد على الأخبار المتداولة بـ وفاة هاني شاكر

الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق

خالد منتصر وضياء العوضي

خالد منتصر يكشف عن موقف جمعه بـ ضياء العوضي: قال لي هتموت بسبب البطيخ

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-4-2026

صلاة الحاجة

دعاء صلاة الحاجة مكتوب كامل.. أفضل الأدعية المستجابة لتفريج الكروب

الجيش الصومالي ينفذ حملة أمنية لتعزيز الأمن العام ومكافحة حركة الشباب الإرهابية في محافظة شبيلي الوسطى

الجيش الصومالي ينفذ حملة أمنية لتعزيز الأمن العام ومكافحة حركة الشباب

نتنياهو: إيران تآمرت لتدميرنا بالقنابل النووية.. ولا وفود من طهران لإسلام آباد حتى الآن

الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي بسوريا

الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي بسوريا

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

سحر الجبنة القريش.. ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللية الضاني؟ مفاجآت صادمة يحذر منها الأطباء

لحم ضاني
لحم ضاني
لحم ضاني

أعراض نقص فيتامين B12 الذي يتسبب في صداع شديد الألم

اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم
اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم
اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد