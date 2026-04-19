هشام طلعت مصطفى: “Spine” مدينة ذكية ببنية تحتية تحت الأرض ونظم تشغيل مدعومة بالذكاء الاصطناعي

أكد هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة أحد الشركات الإستثمارية، أن مشروع “Spine” يمثل نموذجًا عمرانيًا حديثًا يستهدف مخاطبة العالم، مشيرًا إلى أن الحملة الترويجية للمشروع تم إعدادها باللغة الإنجليزية في إطار التوجه نحو جذب اهتمام دولي.

وقال هشام طلعت مصطفى، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن المشروع يعتمد على أنظمة تشغيل متطورة تتيح التعامل مع الأعطال بشكل سريع وأكثر كفاءة، بما يعكس مستوى متقدمًا من الإدارة الذكية.

وأضاف أن “Spine” يتضمن بنية تحتية مبتكرة تشمل وسائل نقل وتوصيل ذاتية القيادة تحت الأرض، إلى جانب شبكة لوجستية متكاملة، ما يسهم في تقليل الازدحام وتحسين كفاءة الحركة داخل المدينة.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف إنشاء مدينة “تنبض بالحياة” وتعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي، بما يضمن التطور المستمر وتقديم خدمات ذكية للسكان.