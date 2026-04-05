بيانات تظهر خروج سفينتين هنديتين أخرييتن محملتين بالغاز المسال من الخليج
أوهمه بوظيفة بقاعة أفراح.. إحالة أوراق عامل للمفتي استدرج شابا وتعدى عليه بأسيوط
الهلال الأحمر يُطلق قافلة «زاد العزة» الـ 171 بحمولة 4,910 أطنان لـ غزة
أخطاء بسيطة في التعامل مع عداد الكهرباء تُعرضك لمحضر سرقة وغرامة
الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون لحماية المنافسة ومنع الاحتكار
الرئيس السيسي: ضرورة مواصلة العمل لتدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو استهدف 3 مطارات ومنشآت عسكرية في طهران
الزراعة: نستهدف 10 ملايين رأس ماشية عالية الإنتاجية بحلول 2029
معلومات الوزراء: تصاعد المخاطر الجيوسياسية أعاد تشكيل التوقعات الاقتصادية العالمية
تصعيد خطير.. وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن قصف صناعات الصلب والبتروكيماويات في إيران
خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبايل
إيران ترفض التخلي عن اليورانيوم في اتفاق وقف إطلاق النار
إلهام أبو الفتح
الخطوات والأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر

مصطفى الرماح

تصدر استخراج جواز سفر مستعجل لأول مرة 2026 محركات البحث، خاصة مع التطور الكبير في الخدمات الرقمية بوزارة الداخلية، حيث أصبح إجراءً يسيراً لا يستغرق سوى وقت قصير، وهو ما يهم قطاعاً عريضاً من المواطنين الراغبين في السفر للخارج، وتأتي هذه التيسيرات لتواكب الحاجة إلى سرعة إنجاز الأوراق الرسمية بأسعار محددة وفقاً لآخر التحديثات المعلنة.

طريقة إستخراج جواز سفر مستعجل لأول مرة

ـ في حال إصدار جواز سفر مستعجل لأول مرة، يتعين على المواطن التوجه إلى قسم الجوازات التابع لمحل إقامته.

ـ يسحب نموذج 29 جوازات ويقوم بملء البيانات المطلوبة بخط يد المواطن ذاته.

ـ يقدم الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر إلى الموظف المختص ليتم مراجعتها.

ـ يدفع رسوم استخراج جواز السفر المستعجل ويستلم إيصال وينتظر المهلة المحددة لاستلام جواز السفر.

ـ استخراج جواز سفر فوري يكون في غضون يوما واحدا، واستخراج جواز سفر عادي يكون في غضون أسبوع.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر

ـ بطاقة رقم قومي سارية لمن بلغ سن 16 عامًا.

ـ شهادة الميلاد لمن هم أقل من 16 عامًا، الذين لم يتم إصدار بطاقة رقم قومي لهم بعد.

ـ أصل شهادة المؤهل الدراسي مختومة إذا كان غير مثبت في بطاقة الرقم القومي.

ـ عدد 3 صور شخصية ملونة بخلفية بيضاء حديثة مقاس 6x4.

ـ للطلبة والطالبات: يتم تقديم شهادة القيد الدراسي في المرحلة التعليمية المقيد بها.

ـ للذكور: شهادة الجيش والموقف من التجنيد + 2 صورة.

ـ للإناث: قسيمة زواج + 2 صورة من أجل إثبات اسم الزوج في جواز السفر.

ـ للأطفال: أصل بطاقة الرقم القومي للأب + 2 صورة.

مدة استخراج جواز السفر المصري مستعجل

ـ 48 ساعة في حالة الطلب المستعجل.

ـ في نفس اليوم في حالة الطلب الفوري.

ـ أما في حالة الطلب العادي يستغرق ما بين 3: 7 أيام كحد أقصى لاستلام الجواز.

أماكن استخراج جواز السفر

يمكن للمواطن المصري استخراج جواز السفر داخل مصر من خلال مكاتب الجوازات والهجرة التابعة لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لوزارة الداخلية المصرية. على أن يتم الذهاب لمكتب الجوازات التابع للمنطقة السكنية كما هو مسجل في عنوان بطاقة الرقم القومي للمواطن.

كما يمكن التوجه لمصلحة الجوازات والهجرة بميدان العباسية لسكان الأقاليم والمحافظات، على أن يتم التوجه في أوقات العمل الرسمية وتسليم الأوراق المطلوبة للموظف المختص.

مدة صلاحية جواز السفرهي 7 سنوات من تاريخ الاستخراج أو التجديد.

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

اكرم توفيق

رد غير متوقع من الشمال القطري بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وخريطة الاشتراكات 2026

بعد تشغيل محطات جديدة.. أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وخريطة الاشتراكات 2026

الكويت

6 جرحى في الكويت في سقوط مقذوفات جراء هجوم إيراني

رئيس الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني

إسرائيل تؤكد اغتيال رئيس الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني بغارة جوية على طهران

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟

الفرق كبير .. موديل تثير الجدل بعد ارتدائها فستان لميس الحديدي في خطوبة ابنها

6 علامات تكشف الكبدة الفاسدة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد