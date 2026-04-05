وزارة الثقافة تكشف عن موعد الدورة الثالثة لمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا

أعلنت وزارة الثقافة عن موعد الدورة الثالثة لمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا خلال الفترة من ٢٨ أكتوبر وحتي ١ نوفمبر ٢٠٢٦ بمحافظة السويس .

من جانبه قال الدكتور أسامة أبونار رئيس المهرجان أن التحضيرات للمهرجان بدأت مبكرًا لتقديم دورة متميزة بعدما حقق المهرجان خطوات كبيرة بعد إنطلاق دورته الثانية العام الماضي والتي رسخ بها المهرجان تواجده بين المهرجانات الدولية المتخصصة في الأفلام القصيرة جدا .

مؤكداً فتح باب التقديم لمشاركة الأفلام في مسابقتي المهرجان لأفلام الـ5 والـ10 دقائق خلال أيام، مشيراً إلى أن هناك مسابقات جديدة سيخصصها المهرجان لألوان مختلفة من الأفلام القصيرة مثل الموبايل و الفيديو أرت التي تحقق انتشاراً كبيراً على منصات التواصل الإجتماعي .

بينما تحدث زياد باسمير المدير التنفيذي للمهرجان قائلا أن الدورة الثالثة ستشهد تواجد ومشاركة أسماء لشخصيات فنية عربية وعالمية كبيرة أبدت ترحيبها بالحضور والمشاركة في لجان التحكيم أو الماستركلاسز أو للتكريم وهو مايؤكد على التأثير الإيجابي الذي حققه المهرجان في دورتيه السابقتين .

وشدد «باسمير» على أن الدورة الثالثة من المهرجان ستشهد فعاليات سينمائية ضخمة سواء بعروض الأفلام أو الندوات وورش صناعة الفيلم القصير جدا والتي ستقام بجامعتي السويس والجلالة ومدينة العين السخنة