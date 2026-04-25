كيفية استخراج رخصة السيارة 2026

حددت الإدارة العامة للمرور الضوابط والإجراءات المنظمة لتجديد رخصة السيارة 2026 داخل وحدات المرور، مع توضيح الرسوم الأساسية التي تختلف وفقا لسعة المحرك ونوع الترخيص، في ظل اهتمام واسع من مالكي السيارات بمتابعة التكلفة الإجمالية وخطوات التجديد.

تجديد رخصة السيارة 2026

الرسوم الأساسية لتجديد رخصة السيارة 2026

تتضمن عملية التجديد مجموعة من الرسوم الإلزامية التي يتم سدادها داخل وحدة المرور، تصل قيمة الضريبة والتأمين الإجباري إلى 675 جنيه، مع اختلافها بحسب مدة الترخيص. 

كما تبلغ تكلفة استمارة البيانات 115 جنيه، وملف وحافظة 65 جنيه، ونموذج 265 نحو 45 جنيه، إلى جانب طابع الشرطة بقيمة 15 جنيه.

وتشمل الرسوم أيضا شهادة المخالفات بقيمة 120 جنيه، واستمارتين كمبيوتر بنحو 150 جنيه، واستمارة تحديث بيانات 120 جنيه، بالإضافة إلى تصوير المستندات 50 جنيه، والتصوير الفوري 300 جنيه، وحقيبة الإسعافات والمثلث 400 جنيه، فضلا عن الملصق الإلكتروني الإجباري بقيمة 150 جنيه، وتكلفة تطوير اللوحات المعدنية التي تقدر بنحو 350 جنيه.

اختلاف قيمة الضريبة النهائية وفقا لسعة المحرك وفترة التجديد. 

ضريبة السيارة حسب سعة المحرك

تختلف قيمة الضريبة السنوية وفقا لسعة المحرك، حيث تبلغ نحو 225 جنيه للسيارات أقل من 1030 سي سي، وترتفع إلى 255 جنيه للفئة من 1030 إلى 1330 سي سي، بينما تصل إلى نحو 750 جنيه للفئة من 1330 إلى 1630 سي سي. 

وتقدر بنحو 3000 جنيه للفئة من 1630 إلى 2030 سي سي، في حين يتم احتساب 2.5% من قيمة السيارة للسيارات التي تتجاوز سعة محركها 2030 سي سي.

خطوات تجديد رخصة السيارة

لإتمام عملية التجديد، يجب التوجه إلى وحدة المرور المختصة، واستخراج شهادة المخالفات وسدادها إن وجدت، ثم إجراء الفحص الفني، يلي ذلك تقديم المستندات المطلوبة وسداد الرسوم، واستلام الرخصة الجديدة مرفقة بالملصق الإلكتروني.

الخدمات الإلكترونية وتسهيل الإجراءات

أتاحت وزارة الداخلية عبر بوابة مرور مصر مجموعة متكاملة من الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى تقليل التكدس داخل وحدات المرور، حيث يمكن للمواطنين تجديد رخص المركبات، واستخراج بدل فاقد أو تالف لرخص القيادة، والاستعلام عن المخالفات وسدادها إلكترونيا من خلال وسائل الدفع الرقمية.

خدمة التوصيل المنزلي

تتيح المنظومة الجديدة إمكانية توصيل الرخصة إلى محل الإقامة أو العمل من خلال البريد المصري بعد إتمام الإجراءات إلكترونيا، بما يعكس توجه الدولة نحو تطوير الخدمات وتسهيل حصول المواطنين عليها دون الحاجة للتوجه إلى وحدات المرور إلا في حالات محددة مثل الفحص الفني.

منظومة رقمية آمنة

تعتمد خدمات المرور الإلكترونية على أنظمة مؤمنة وقواعد بيانات حديثة تضمن حماية بيانات المواطنين وسرية معاملاتهم، كما تسهم في تقليل الضغط المروري وتحسين كفاءة الخدمات، بما يعكس تطورا ملحوظا في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية.

تجديد رخصة السيارة 2026 رخصة السيارة 2026 رخصة السيارة ترخيص عربيه ملاكي ترخيص سيارة ملاكي

