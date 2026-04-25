محافظ أسوان : توفير سيارتين متنقلتين لتعبئة السولار

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عدد (2) سيارة متنقلة لتعبئة السولار ، والتى قامت الهيئة المصرية العامة للبترول بتوفيرها بهدف دعم المنظومة ووضع حلول سريعة ومرنة للتعامل مع أى حالات طارئة .

ويأتى ذلك فى ضوء الجهود المكثفة لإحكام الرقابة على منظومة تداول المواد البترولية وضمان إنتظام عملية التموين .

وأكد محافظ أسوان أن هذه السيارات المتنقلة تمثل إضافة نوعية لمنظومة الوقود بالمحافظة ، حيث سيتم الدفع بها إلى مواقع آمنة لإستخدامها بشكل فورى فى حال غلق أى محطة مخالفة للضوابط والتعليمات المنظمة لعمليات التموين والتزود بالوقود بما يضمن عدم تأثر المواطنين وإستمرار تقديم الخدمة بكفاءة عالية .

كما أكد المهندس عمرو لاشين على إستلام سيارة للتزود بالبنزين الأسبوع الحالى لإستخدامها بالشكل الأمثل لتزويد أصحاب اللنشات بالوقود فى أماكن تواجدهم .

ورافق المحافظ خلال جولته الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ، إلى جانب أعضاء اللجنة المركزية للرقابة على تداول المواد البترولية، ومسئولي وزارة التموين ومديرية التموين بأسوان، في إطار التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لإحكام السيطرة على الأسواق ومنع أي ممارسات غير قانونية .

وتم التأكيد على تعظيم الإستفادة من جهود الهيئة فى تكثيف اللجان التفتيشية على مدار اليوم ، إلى جانب تنظيم حملات رقابية مفاجئة ومستمرة على جميع محطات الوقود بالتنسيق مع وزارة التموين وكافة الجهات المختصة لضمان الإلتزام الكامل بمنظومة التداول والقوانين المنظمة ، وتحقيق الإنضباط على الوجه الأكمل ، وتم تنفيذ تجربة محاكاة عملية للتأكد من منظومة التعبئة للسيارات بشكل آمن وجيد .