محافظ أسوان يزور كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل بدراو تأكيداً لروح التلاحم

فى لفتة تعكس عمق الروابط الوطنية وروح التلاحم بين أبناء الوطن الواحد ، حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على زيارة كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل بدراو ، وذلك خلال جولته الميدانية لتفقد العديد من المشروعات التنموية والخدمية بالمدينة .

وكان فى إستقبال المحافظ القمص بيشوي كامل راعي الكنيسة ، حيث ساد اللقاء أجواء من الود والتقدير المتبادل بما يعكس الصورة الحقيقية لوحدة النسيج الوطنى المصرى.

وأكد محافظ أسوان خلال الزيارة على أهمية ترسيخ قيم المحبة والتعايش المشترك بين جميع أبناء المجتمع ، لافتاً إلى أن هذه الزيارات تعكس نهج الدولة فى دعم مبادئ المواطنة وتعزيز روح الإخاء.

وتأتى هذه الزيارة فى إطار الجولات المستمرة للمحافظ لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب التأكيد على أن التنمية الحقيقية لا تقتصر فقط على البنية التحتية ، بل تشمل أيضاً بناء الإنسان ودعم التماسك المجتمعى وترسيخ الوحدة الوطنية.

وتعتبر هذه الخطوة رسالة واضحة بأن مصر ستظل نموذجاً فريداً فى التعايش السلمى ، حيث تتجسد قيم المحبة والسلام على أرض الواقع من خلال مواقف عملية تعزز من قوة المجتمع وتماسكه.