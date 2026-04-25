محافظ أسوان يواصل لقاءته الجماهيرية مع المواطنين من أهالى مركز ومدينة دراو

فى إطار النهج الميدانى الجديد الذى يعكس حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين، واصل المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، عقد لقاءاته الجماهيرية داخل مختلف المراكز والمدن.

عقد المحافظ لقاءً موسعا مع عدد من أهالى مركز ومدينة دراو ، للاستماع عن قرب إلى مطالبهم واحتياجاتهم وشكاواهم، والعمل على سرعة دراستها والتوجيه الفورى للمسئولين المختصين لتلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة.

جاء ذلك بحضور النائب مدحت الركابى، عضو مجلس النواب، واللواء ماهر هاشم، السكرتير العام، وسيد سعدى، رئيس المدينة، والدكتور أحمد حماد، نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، وسط تفاعل مباشر من المواطنين الذين عرضوا عدداً من القضايا الخدمية والمعيشية بمختلف قطاعات العمل الصحية والتعليمية، فضلاً عن خدمات الصرف الصحى وغيرها من المطالب والمشاكل العامة.

وأكد المحافظ خلال اللقاء أن هذه اللقاءات الجماهيرية تمثل إحدى أهم آليات التواصل الفعال مع الشارع الأسوانى، لافتاً إلى أن الاستماع للمواطنين على أرض الواقع يسهم في وضع حلول سريعة وجذرية للمشكلات بعيداً عن الإجراءات الروتينية، وبما يحقق رضا المواطن ويحسن من مستوى الخدمات المقدمة له.

ووجه المهندس عمرو لاشين بسرعة التنسيق بين الجهات التنفيذية لدراسة الشكاوى المطروحة، ووضع حلول عاجلة لها، مع تحديد جداول زمنية واضحة للتنفيذ، مؤكداً أن المواطن الأسوانى يأتى فى صدارة أولويات العمل التنفيذى، وأن تلبية احتياجاته مسئولية مشتركة بين جميع الأجهزة التنفيذية.

وتعكس اللقاءات الجماهيرية لمحافظ أسوان نموذجاً حقيقياً للإدارة القريبة من المواطن، والتى تقوم على الشفافية وسرعة الاستجابة بما يعزز جسور الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذى.

وأكدت اللقاءات أن صوت المواطن مسموع، وأن العمل مستمر لتقديم خدمات أفضل وتحقيق تنمية شاملة على أرض المحافظة.