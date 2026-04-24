قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى بكري يحذر: غزة تُـ ـذبح بصمت والعالم منشغل بالحرب الإيرانية
مجموعة الهبوط.. مودرن سبورت يفوز على الإسماعيلي بالدوري
الأرصاد : موجة حر تقترب من القاهرة وأمطار رعدية تضرب السلوم غدًا
هل اقتربت الصفقة .. ترامب يعلن عزم إيران تقديم عرض يهدف لتلبية مطالب واشنطن
نجم تشيلسي مهدد بالغياب عن كأس العالم 2026
مراجعة استهلاك الكهرباء والمياه .. احذر حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي
اعرف هتقبض كام وإمتى؟ موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026 بعد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور
ممثل اليونيسف بلبنان: وضع الأطفال شديد الخطورة ويتدهور منذ التصعيد الأخير
3 دول تحصل على مقاعد إضافية في دوري أبطال آسيا الموسع
أمير قطر لـ ترامب : الدوحة مستعدة لدعم مباحثات باكستان لإنهاء الحرب ضد إيران
هو اللي على الساحة.. أحمد سليمان: الزمالك عامل حالة في البلد وأفريقيا والدوري
محمد فايز فرحات: ما يجري بين لبنان وإسرائيل تمهيد سياسي أكثر منه مفاوضات مباشرة
english EN
محافظات

محافظ أسوان يطمئن على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفى دراو المركزي

محمد عبد الفتاح

أجرى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، جولة تفقدية بمستشفى دراو المركزى للاطمئنان على انتظام العمل ومستوى الخدمات داخل المبنى الجديد المقام على مساحة 1600 م2، والمكون من 4 طوابق بتكلفة إنشائية بلغت نحو 308 ملايين جنيه.

يأتي ذلك فى ضوء المتابعة الميدانية لمنظومة التأمين الصحى الشامل ، والتى تم تطبيقها بالمحافظة ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والهادفة إلى الإرتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .

وأكد المحافظ خلال الجولة التي رافقه فيها النائب مدحت الركابى عضو مجلس النواب ، والدكتور أحمد حماد نائب فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ، وسيد سعدى رئيس المدينة بأن تطوير المنظومة الصحية يأتى فى صدارة أولويات العمل التنفيذى بهدف توفير رعاية طبية متكاملة تليق بأهالى المحافظة.

وأوضح محافظ أسوان أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة التى شهدها المستشفى أسهمت بشكل مباشر فى تحقيق الجاهزية الكاملة لخدمة ما يقرب من 150 ألف مواطن ومواطنة.

وحرص المهندس عمرو لاشين على التواصل المباشر مع المرضى داخل الأقسام المختلفة ، مستمعاً إلى آرائهم حول مستوى الخدمة وسهولة إجراءات الكشف وصرف العلاج اللازم لهم .

وشدد عمرو لاشين على أن تقييم المواطن يمثل المؤشر الحقيقى لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل ، موجهاً مدير المستشفى ومسئولى رضا المنتفعين بضرورة إستغلال فترات انتظار المرضى فى رفع الوعى بالمنظومة من خلال تعريفهم بآليات الحجز الإلكترونى والخدمات المتاحة داخل المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية ، إلى جانب توضيح إجراءات صرف الأدوية ، خاصة أدوية الأمراض المزمنة التى يتم توفيرها بما يغطى احتياجات المرضى لمدة تصل إلى شهرين.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول مكونات المستشفى من الدكتور محمد أبو الوفا مدير المستشفى، حيث تضم المنشأة مجموعة متكاملة من الأقسام تشمل الاستقبال والطوارئ، والأقسام الداخلية، والرعاية المركزة، والنساء والتوليد، والعلاج الطبيعي، والأطفال، والجراحة، والباطنة، والعظام، إلى جانب غرف العمليات والصيدلية، والأشعة والمعامل.

ويضم المستشفى أيضاً 34 ماكينة غسيل كلوى ، و24 حضانة للأطفال بما يلبى احتياجات المترددين على المستشفى، مع العمل وفق منظومة متكاملة تشمل تطوير الموارد البشرية، وتطبيق معايير الجودة، ومكافحة العدوى، والسلامة والصحة المهنية، ورفع مستوى رضا المنتفعين، بالإضافة إلى دعم التحول الرقمي وتحسين منظومة الإمداد والخدمات المعاونة.

وتعكس هذه الجهود التزام الدولة بتعزيز كفاءة القطاع الصحى وتقديم خدمات طبية متطورة بما يواكب أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل ويحقق رضا المواطن الأسوانى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الصيفي

رسميًا بعد تعديل الساعة.. مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الصيفي 2026

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع سريعًا.. وعيار 21 يخسر نحو 700 جنيه من أعلى قيمة

إجازة عيد تحرير سيناء

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد قرار الحكومة الجديد

اسعار الفراخ البيضا

أسعار الفراخ البيضاء تفاجئ المستهلكين.. سعر الكيلو اليوم الجمعة

رئيس الوزراء

بعد موافقة الحكومة.. 3 حالات لإنهاء الزواج للمسيحيين فى مشروع قانون الأحوال الشخصية

حمد فتحي مع شيكابالا

الرياضة ضارة بالصحة.. تحذير طبي خطير لعملاق السلة المصري حمد فتحي: اعتزل فورا

المطرب التركي إبراهيم تاتليسس

ثروة بـ850 مليون دولار في مهب الريح| إبراهيم تاتليسس يحرم أسرته من الميراث ..القصة الكاملة

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه

ترشيحاتنا

طرق للعناية بفروة الشعر

كيفية تنظيف فروة الرأس بالطرق الصحيحة للحصول على شعر صحي ولامع

طريقة عمل روستو الدجاج بالزبدة

طريقة عمل روستو الدجاج بالزبدة بخطوات سهلة ولذيذة

زغللة العين بعد عملية المياه البيضاء

عدم تحسن الرؤية بعد عملية المياه البيضاء .. إليك الأسباب والعلاج

بالصور

بتكلفة 15 مليون جنيه.. افتتاح 4 مساجد بالشرقية

مسجد
مسجد
مسجد

فيديو

أميرة العايدي

اتظلمت أنا وولادي .. أميرة العايدي تكشف أسرار زواجها من وائل نور والصراع بعد رحيله

أزمة مطرب مهرجانات مشهور

استغاثة مؤثرة.. أزمة جديدة تطارد مطرب مهرجانات بعد اتهامات طليقته

القرد لولو الهارب

قرد هارب يشعل السوشيال ميديا ويثير الذعر في المنوفية| فيديوجراف

علي غزلان

قدّر الله وما شاء فعل.. منشور غامض يفتح باب التكهنات حول حياة علي غزلان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد