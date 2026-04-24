محافظ أسوان يطمئن على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفى دراو المركزي

أجرى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، جولة تفقدية بمستشفى دراو المركزى للاطمئنان على انتظام العمل ومستوى الخدمات داخل المبنى الجديد المقام على مساحة 1600 م2، والمكون من 4 طوابق بتكلفة إنشائية بلغت نحو 308 ملايين جنيه.

يأتي ذلك فى ضوء المتابعة الميدانية لمنظومة التأمين الصحى الشامل ، والتى تم تطبيقها بالمحافظة ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والهادفة إلى الإرتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .

وأكد المحافظ خلال الجولة التي رافقه فيها النائب مدحت الركابى عضو مجلس النواب ، والدكتور أحمد حماد نائب فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ، وسيد سعدى رئيس المدينة بأن تطوير المنظومة الصحية يأتى فى صدارة أولويات العمل التنفيذى بهدف توفير رعاية طبية متكاملة تليق بأهالى المحافظة.

جولة ميدانية

وأوضح محافظ أسوان أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة التى شهدها المستشفى أسهمت بشكل مباشر فى تحقيق الجاهزية الكاملة لخدمة ما يقرب من 150 ألف مواطن ومواطنة.

وحرص المهندس عمرو لاشين على التواصل المباشر مع المرضى داخل الأقسام المختلفة ، مستمعاً إلى آرائهم حول مستوى الخدمة وسهولة إجراءات الكشف وصرف العلاج اللازم لهم .

وشدد عمرو لاشين على أن تقييم المواطن يمثل المؤشر الحقيقى لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل ، موجهاً مدير المستشفى ومسئولى رضا المنتفعين بضرورة إستغلال فترات انتظار المرضى فى رفع الوعى بالمنظومة من خلال تعريفهم بآليات الحجز الإلكترونى والخدمات المتاحة داخل المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية ، إلى جانب توضيح إجراءات صرف الأدوية ، خاصة أدوية الأمراض المزمنة التى يتم توفيرها بما يغطى احتياجات المرضى لمدة تصل إلى شهرين.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول مكونات المستشفى من الدكتور محمد أبو الوفا مدير المستشفى، حيث تضم المنشأة مجموعة متكاملة من الأقسام تشمل الاستقبال والطوارئ، والأقسام الداخلية، والرعاية المركزة، والنساء والتوليد، والعلاج الطبيعي، والأطفال، والجراحة، والباطنة، والعظام، إلى جانب غرف العمليات والصيدلية، والأشعة والمعامل.

ويضم المستشفى أيضاً 34 ماكينة غسيل كلوى ، و24 حضانة للأطفال بما يلبى احتياجات المترددين على المستشفى، مع العمل وفق منظومة متكاملة تشمل تطوير الموارد البشرية، وتطبيق معايير الجودة، ومكافحة العدوى، والسلامة والصحة المهنية، ورفع مستوى رضا المنتفعين، بالإضافة إلى دعم التحول الرقمي وتحسين منظومة الإمداد والخدمات المعاونة.

وتعكس هذه الجهود التزام الدولة بتعزيز كفاءة القطاع الصحى وتقديم خدمات طبية متطورة بما يواكب أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل ويحقق رضا المواطن الأسوانى.