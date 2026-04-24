محافظ أسوان يفاجئ محطة وقود .. ويشدد على الالتزام بمنظومة تداول المواد البترولية

فاجأ المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إحدى محطات تعبئة المواد البترولية بمدينة دراو ، فى إطار تشديد الرقابة على منظومة التزود بالوقود والمحروقات وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وخلال الجولة ، قام المحافظ بمراجعة دقيقة للدفاتر والسجلات الخاصة بالمحطة، للتأكد من تطابق الكميات الواردة والمنصرفة من المواد البترولية، مع إجراء تجربة عملية للوقوف على تطابق الموجود بالماكينات مع المعيار ، فى خطوة تعكس توجه صارم نحو إحكام السيطرة على حركة الوقود ومنع أى تلاعب أو تجاوزات.

ورافق المحافظ في جولته اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، وسيد سعدى رئيس المدينة .

وشدد المهندس عمرو لاشين على ضرورة الإلتزام الكامل بالمنظومة الجديدة لتنظيم تداول المواد البترولية، والتي تهدف إلى ضبط عمليات التزود بالوقود والقضاء على السوق السوداء.

وأكد عمرو لاشين على منع تعبئة الوقود لأي سيارة أو مركبة أو تروسيكل أو موتوسيكل غير مرخص، مع إتخاذ إجراءات فورية تجاه المخالفين بما فى ذلك الإبلاغ عن أى حالات يشتبه فى حصولها على كميات وقود تفوق السعة الفعلية لها .

وتأتي هذه الجولة ضمن تحركات ميدانية مكثفة تقودها محافظة أسوان لتعزيز الإنضباط داخل محطات الوقود، وإحكام الرقابة على منظومة التوزيع، بما يسهم في تحقيق العدالة فى إمدادات الطاقة، ومنع تسربها لغير المستحقين.