محافظ أسوان يقود حملة لإزالة حالة تعدى على ٨ فدان بقرية القنان ، وإحالة المتعدى للنيابة العسكرية، وإقالة رئيس القرية وتحويله للجهات القانونية

قاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان حملة نظمتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو ، والتى أسفرت عن إزالة حالة تعدى بقرية القنان عند مدخل مدينة السباعية على مساحة تجاوزت ٨ فدان.

ويأتى ذلك فى إطار الضربات المتتالية والحاسمة للتصدى لكافة أشكال التعدى على أراضي أملاك الدولة.

وجاءت هذه التحركات الحاسمة عقب رصد المحافظ للمخالفة خلال جولته الميدانية ، حيث أصدر توجيهاته الفورية بإزالة التعدى بالكامل دون تهاون ، مع إحالة المتعدى إلى النيابة العسكرية لإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حياله وذلك تأكيداً على هيبة الدولة وفرض سيادة القانون .

جهود متنوعة

وشدد محافظ أسوان رئيس مركز ومدينة إدفو زهجر سليمان ، بضرورة التعامل الفورى والحاسم مع أى حالات تعدلا يتم رصدها ، سواء من خلال الجولات الميدانية أو عبر منظومة المتغيرات المكانية حفاظاً عل حقوق الدولة ومنع أى محاولات للبناء المخالف أو التعدى على الأراضى الزراعية .

ووجه المهندس عمرو لاشين بإقالة رئيس قرية القنان بعد الانتهاء من إزالة كافة التعديات التي تم رصدها، وتحويله إلى جهات التحقيق.

وأكد المهندس عمرو لاشين على أن ملف إسترداد أراضى الدولة يحظى بإهتمام مباشر من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبإشراف دولة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى ، إلى جانب جهود اللجنة العليا لإسترداد الأراضى برئاسة الفريق أسامة عسكرمستشار رئيس الجمهورة ، وهو ما يفرض على جميع الأجهزة التنفيذية العمل بأقصى درجات الجدية والإنضباط.

وتم التأكيد على عدم التهاون مع أى حالات تعدى على أراضي الدولة، والتشديد على أن القانون يتم تطبيقه على الجميع ، وأن الحفاظ على حق الشعب مسئولية مشتركة لن يسمح بالتفريط فيها .