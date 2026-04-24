تحقيق أمريكي بسبب اتهامات بتمييز ضد طلاب يهود ونشاطات مؤيدة لفلسطين
ترامب يهدد بريطانيا برسوم جمركية كبيرة بسبب الضرائب على شركات تكنولوجية أمريكية
البنتاجون: الحرب في إيران استهلكت صواريخ وذخائر بـ 10.4 مليار دولار
إيمان يوسف: أرفض الأدوار الجريئة وأبحث عن الشخصيات المركبة
تحذيرات من شبورة صباحية على الطرق السريعة وأمطار رعدية مساءً في أقصى غرب البلاد
ما اتغيرش .. عيار 18 يسجل 5980 جنيهًا | اليوم
حكم تصرف الطلاب في مصاريف التعليم والدروس بدون إذن.. الإفتاء تجيب
ترامب يعيد تصنيف القنب الطبي.. إخراجه من قائمة أخطر المخدرات في أمريكا
خبيرة دولية: مؤتمر لندن يسعى لإعادة فتح مضيق هرمز.. والمهمة صعبة ومعقدة
7977 جنيها .. آخر سعر لأغلى عيار ذهب في الصاغة اليوم
أفضل الأعمال وأرجاها للقبول عند الله في الأشهر الحرم.. اغتنم ما ينفعك
حالة الطقس اليوم.. ارتفاع الحرارة وشبورة صباحا وأمطار على هذه المناطق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مواعيد قطارات أسوان الإسباني والروسي والمكيف اليوم الجمعة 24-4-2026

محمد عبد الفتاح

ينشر “صدى البلد” مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الجمعة 24-4-2026 والتي تتنوع فيها رحلات القطارات التي تنطلق من أسوان إلى القاهرة وفقاً لنوع القطار.

ويُفضّل الكثيرون القطارات المكيفة مثل الإسباني أو الروسي التي تقدم رحلة سريعة ومريحة إلى محافظات الصعيد مثل إدفو والأقصر وقنا وسوهاج.

أما بالنسبة للمسافرين إلى القاهرة؛ فيفضلون استقلال قطارات الـVIP، أو قطارات النوم، أو قطار التالجو، وذلك لسرعتها وراحة رحلاتها مقارنة بباقي القطارات.

وتتميز هذه القطارات بوقفات أقل في المحطات، مما يُقلّل من زمن الرحلة ويزيد من الراحة.

مواعيد قطارات الـ VIP

قطار رقم 2011 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.15 ويصل الساعة 18.00.

قطار رقم 981 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.30 صباحا ويصل الساعة 19.35.

قطار رقم 983 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 7.30 صباحا ويصل 21.40.

قطار رقم 997 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 20.45 مساء.

مواعيد القطارات

تتوافر تذاكر قطارات الـVIP في درجتين، الأولى والثانية.
 

مواعيد قطار التالجو

قطار رقم 2031 أسوان القاهرة (تالجو) موعد قيامه الساعة 19.00 عصرا.

تتوافر تذاكر قطار التالجو في الدرجتين الأولى والثانية.
 

مواعيد قطارات النوم

قطار رقم 87 / نوم / أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 17.15.

قطار رقم 83 / نوم أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 16.20.

قطار رقم 1089: 19:40 مساءً.

قطار رقم 1087: 8:15 مساءً.
 

مواعيد قطارات متنوعة

قطار رقم 81 أسوان القاهرة (تهوية ديناميكية) موعد قيامه الساعة 4.30.

قطار رقم 1013 أسوان القاهرة (روسي) موعد قيامه الساعة 13.30 ويصل 3.55.

قطار رقم 1015 أسوان الإسكندرية (تهوية) موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا.

قطار رقم 2009 أسوان القاهرة (إسباني مطور) موعد قيامه الساعة 18.10

قطار رقم 187 السد العالي أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 18.30 مساء.

قطار رقم 1011 أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 23.20 مساء.

قطار رقم 91 السد العالى أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 22.40 مساء.

 تتوافر تذاكر قطار النوم بنظام الكابينة، التي تحتوي على سريرين، وتقدم الوجبات للمسافرين.

وتشهد محطة القطارات توافد للمواطنين لحجز تذاكر القطارات المتعددة، وفقًا للجداول الزمنية التي أقرتها هيئة السكة الحديد بشأن مواعيد السفر، فضلًا عن العائدين من المحافظات الأخرى. 

ويتوافد العديد من المواطنين على محطة قطارات أسوان من سكان المراكز والتي تشمل دراو وكوم أمبو وإدفو؛ لشراء التذاكر بمحطة قطارات أسوان، للتنقل عبر الرحلات المتجهة داخل حدود المحافظة سواء المتجهة إلى مراكز إدفو وكوم أمبو ودراو.

مواعيد غلق المحلات والمطاعم

رسميًا.. مواعيد غلق المحلات والمطاعم بعد التوقيت الصيفي

سعر الدولار

ارتفع 110 قروش.. سعر الدولار في البنوك اليوم

بيراميدز

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الأهلي

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية غدا: ارتفاع الحرارة وأمطار رعدية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة

خدمات الدفع الإلكتروني

بدءًا من 11 مساء.. توقف خدمات الدفع الإلكتروني والتحويلات البنكية وATM

لميس

بحبك يا لميس .. وصلة كلام حلو بين محمود سعد والإعلامية الشهيرة

يوريشيتش

رد فعل صادم من يورتشيتش بعد خسارة بيراميدز أمام الزمالك

رئيس الوزراء

قرارات خاصة | مفاجأة في مواعيد غلق المحال 11 مساء قبل نهاية أبريل

الأمم المتحدة

مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: تمديد وقف إطلاق النار في لبنان غير مؤكد بنسبة 100%

صورة أرشيفية

أول تعليق للاحتلال بعد لقاء السفيرين اللبناني والإسرائيلي في البيت الأبيض

نتنياهو

استطلاع داخل حزب الليكود يكشف قلقا من تراجع الدعم وتهديدات سياسية لـ نتنياهو

بالصور

أبرزها البطاطس.. أفضل طرق لتحضير الأكل بدون قلي لتجنب الأمراض

المقليات

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

بدأ يظهر فى الأسواق .. اكتشف أضرار البطيخ

البطيخ

رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا

رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد