أخبار أسوان| الصلح بين عائلتين.. لقاءات بالمواطنين.. ورقابة لضبط تداول المنتجات البترولية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق 23/4/2026 أحداث متنوعة .

وسط حضور أكثر من 3 آلاف مواطن من محافظة أسوان والمحافظات المجاورة، شهد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مراسم إتمام الصلح التى أقيمت بمركز شباب قرية الكاجوج بمركز كوم أمبو ، وذلك فى حضور اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان ، والشيخ عبد المجيد يونس الشيبانى رئيس لجنة الصلح ، وأيضاً عواقل وأجاويد القبائل الأسوانية ، فضلاً عن قيادات أسوان من الهيئات البرلمانية والأمنيـة والتنفيذية والدينيـة والشعبية .

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاءه الدورى الأسبوعى بالمواطنين ، وذلك بحضور القيادات التنفيذية ومديرى الجهات المعنية .

وتم إتخاذ إجراءات وتوجيهات شملت الإستماع لكل مواطن على حده فى أجواء إتسمت بالإهتمام والتفاعل المباشر من خلال إعطاء الأولوية لبحث مطالب ذوى الإعاقة .

جهود متنوعة

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لإحكام الرقابة على محطات تموين السيارات ومستودعات أسطوانات البوتاجاز، والتشديد على الرقابة على السلع المدعمة، قامت مديرية التموين بأسوان بالتنسيق مع اللجنة المركزية للرقابة على تداول المواد البترولية بالهيئة العامة المصرية للبترول بتشكيل لجان للمرور الميدانى .



التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بوفد الهيئة العامة للنقل النهرى برئاسة اللواء أ.ح مفيد صلاح ، رئيس مجلس إدارة الهيئة لبحث سبل التنسيق المشترك ودعم الجهود الرامية إلى الإرتقاء بكفاءة هذا القطاع الحيوى وذلك فى إطار تعزيز التعاون المؤسسى وتطوير منظومة النقل النهرى .



