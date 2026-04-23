محافظ أسوان يستكمل لقاءه الدوري لبحث مشكلات ومطالب المواطنين

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاءه الدورى الأسبوعى بالمواطنين ، وذلك بحضور القيادات التنفيذية ومديرى الجهات المعنية .

جاء ذلك فى إطار حرصه على دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز التواصل الإنساني مع المواطنين لبحث مطالبهم وحل مشكلاتهم .

وتم إتخاذ إجراءات وتوجيهات شملت الإستماع لكل مواطن على حده فى أجواء إتسمت بالإهتمام والتفاعل المباشر من خلال إعطاء الأولوية لبحث مطالب ذوى الإعاقة .

والتوجيه لمديرية العمل لدراسة توفير فرص عمل مناسبة لبعض حالاتهم ضمن نسبة الـ ٥٪ ووفقاً لمؤهلاتهم العلمية والعملية ، مع دراسة توفير فرص عمل الملائمة للمؤهلات الدراسية لبعض الحالات وربطها بفرص التشغيل المتاحة .

مع توجيه مسئولى مديرية التضامن الإجتماعى لصرف المساعدات المالية لبعض الحالات الأخرى لتوفير العلاج وسد إحتياجاتهم المعيشية ، بالإضافة إلى بحث توفير أجهزة ووسائل نقل مناسبة لهم بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية ، وتقديم الدعم لإستخراج الأوراق الخاصة بالخدمة العسكرية بالتنسيق مع مسئولى منطقة التجنيد بالقوات المسلحة .

توفير باكيات فى السويقات الخاصة بالوحدة المحلية لمجلس ومدينة أسوان سواء بمناطق السيل الجديد والناصرية أو المحمودية ، وتكليف مستشار المحافظ للمبادرات التنموية والمجتمعية لتبنى ودعم مبادرة إحدى الحالات من خلال توفير مكان مناسب بمكتبة مصر العامة لتنظيم دورات لتعليم لغة الإشارة للأطفال ذوى الإعاقة ، وتوجيه مسئولى فرع التأمين الشامل وهيئة الرعاية الصحية لتوفير العلاجات الدورية اللازمة لحالاتهم المرضية .

تم تكليف مديرية التضامن الإجتماعى أيضاً لبحث توفير معاشات تكافل وكرامة ومساعدات مالية لبعض الحالات وذلك وفقاً لحزمة التيسيرات والتسهيلات التى تكلفها الدولة لتوفير الحماية الإجتماعية المطلوبة الأهالى والمواطنين ، ولاسيما للمطلقات والأرامل وبما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم بعد إستيفائهم للبحوث الإجتماعية والمستندات الدالة على إستحقاقهم للمساعدة .

التأكيد على أن اللقاءات الأسبوعية مع المواطنين تمثل أولوية في العمل التنفيذي لما تتيحه من تواصل مباشر وفعّال ، والتشديد على المسئولين بضرورة متابعة كافة الطلبات والعمل على تلبيتها فى إطار القانون ووفقاً للإمكانيات المتاحة بما يحقق الصالح العام ويعزز رضا المواطن الأسوانى .