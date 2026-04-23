محافظ أسوان يلتقي بوفد الهيئة العامة للنقل النهري لبحث سبل التنسيق المشترك

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بوفد الهيئة العامة للنقل النهرى برئاسة اللواء أ.ح مفيد صلاح ، رئيس مجلس إدارة الهيئة لبحث سبل التنسيق المشترك ودعم الجهود الرامية إلى الإرتقاء بكفاءة هذا القطاع الحيوى وذلك فى إطار تعزيز التعاون المؤسسى وتطوير منظومة النقل النهرى .

وشهد اللقاء الذى حضره اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، والمهندس سامى البربرى مدير الملاحة النهرية بمصر العليا مناقشة عدد من الملفات المهمة ، فى مقدمتها الإجراءات التنفيذية الخاصة ببروتوكول التعاون المرتبط بتطبيق القرار الجمهورى رقم 176 لسنة 2024، والذى يقضى بنقل الإشراف الإدارى على ميناء السد العالى شرق من محافظة أسوان إلى الهيئة العامة للنقل النهرى ، وذلك فى خطوة تستهدف توحيد جهة الإشراف وتعظيم الإستفادة من الإمكانيات المتاحة بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات وتعزيز كفاءة التشغيل .

وتم الاتفاق على تشديد عملية الرقابة على الفنادق العائمة والمراكب بكافة أنواعها لضمان إمتثالها للقوانين البيئية ولإشتراطات السلامة والأمان .

ويأتى اللقاء فى ظل التعاون المثمر والبناء بين محافظة اسوان والوزارة بقبادة الفريق كامل الوزير سيتم تنفيذ بنود البروتوكول وفق جدول زمني محدد ، مع تذليل أية عقبات قد تواجه عملية التسليم والتشغيل ، وهو ما يساهم فى تحقيق التكامل بين أجهزة المحافظة لضمان إستدامة العمل بالميناء بكفاءة عالية .

وتناول اللقاء ملف تنمية العنصر البشرى حيث تم التأكيد على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالوحدات النهرية بهدف تأهيلهم للعمل كقائدى بواخر وفق أحدث المعايير المهنية ، وذلك بالتنسيق مع غرفة المنشآت السياحية بما يواكب متطلبات السوق السياحى ويرتقى بمستوى الخدمات المقدمة للسائحين .

ويأتى هذا اللقاء أيضاً فى إطار رؤية متكاملة تستهدف تطوير منظومة النقل النهرى بأسوان بإعتبارها أحد أهم المقومات الإقتصادية والسياحية ، وبما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ودعم جهود الدولة فى هذا القطاع الحيوى .