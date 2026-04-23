قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يحضر اجتماع سفراء لبنان وإسرائيل بالبيت الأبيض
المالية: تخصيص 1.65 تريليون جنيه للأجور الدعم والحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة
الصحة تستقبل بعثة تحالف GAVI.. والوفد يشيد بارتفاع نسب التغطية بالتطعيمات
انفراد.. الأعلى للتشاور يوافق على تأجيل الانتخابات العمالية 6 أشهر
بعد أزمة النفقة.. طليقة مسلم: معنديش أى مشكلة نطلع اسكرينات لبعض
بيان مصري مشترك مع 7 دول يدين انتهاكات إسرائيل في القدس والمسجد الأقصى
البابا تواضروس يستقبل الأنبا شاروبيم بالمقر البابوي لمتابعة شؤون إيبارشية قنا وقفط
غضب عربي موحّد : لا لشرعنة الانفصال في الصومال .. ورفض قاطع لتحركات إسرائيل
منسي والدباغ يقودان تشكيل الزمالك ضد بيراميدز في الدوري
القائمة الكاملة.. البحرية الأمريكية تمتلك 19 سفينة في الشرق الأوسط
مدبولي: تنسيق بين «الصناعة» والبنك المركزي لإطلاق صندوق دعم المصانع المتعثرة
الخارجية الإيرانية : طهران لا تسعى لصناعة قنبلة نووية .. ولو أرادت لفعلت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وسط حضور 3 آلاف مواطن.. محافظ أسوان يشهد مراسم إتمام صلح عائلتين بكوم أمبو ..شاهد

جانب من الصلح
جانب من الصلح
محمد عبد الفتاح

وسط حضور أكثر من 3 آلاف مواطن من محافظة أسوان والمحافظات المجاورة ، شهد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مراسم إتمام الصلح التى أقيمت بمركز شباب قرية الكاجوج بمركز كوم أمبو ، وذلك فى حضور اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان ، والشيخ عبد المجيد يونس الشيبانى رئيس لجنة الصلح ، وأيضاً عواقل وأجاويد القبائل الأسوانية ، فضلاً عن  قيادات أسوان من الهيئات البرلمانية والأمنيـة والتنفيذية والدينيـة والشعبية .

وفى كلمته قدم المهندس عمرو لاشين التحية للمشاركين بالجمع الطيب والمحفل الكبير الذى تباركه ملائكة السماء لتكلل جهود مديرية أمن أسوان ولجنة الصلح وكبار القبيلتين بما فيه خير مجتمعنا وسلامته ، وخير هذه الجموع التى إلتقت من أجل تحقيق هدف واحد نبيل وهو الصلح بين الناس إستجابة وإمتثالاً لأمر الله سبحانه وتعالى .
وأكد عمرو لاشين على أن المحافظة تؤيد وتبارك كافة المساعى الحميدة لأهل الخير الذين سعوا للصلح بين أهلهم ، ليس فقط هذا الصلح ، ولكن جميع الجهود المبذولة لإنهاء الخلافات الطارئة فى مختلف أنحاء المحافظة للعمل على تصفية النفوس والإصلاح بين الناس بما يدعم وحدة الصف فى المجتمع الأسوانى بمختلف فئاته وقبائله وعائلاته ، وهو الذى نسعى لتحقيقه ليل نهار  من أجل إرساء دعائم السلم الإجتماعى .

وأشار لاشين إلى أننا نعيش مرحلة دقيقة مليئة بالتحديات الجسام داخلياً وخارجياً ، وهو ما يستلزم ضرورة التكاتف والتلاحم ونبذ الخلافات ، والتركيز على إستكمال مسيرة العمل والإنتاج والتنمية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى مما يتطلب تحفيز الهمم لكي ننهض بمجتمعنا وبلدنا ، ولكى نحقق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات .

وأضاف المحافظ بأنه بإسم كل فئات وطوائف المجتمع الأسوانى نبارك جهود هذا الصلح ورأب الصدع ولم الشمل ، لتظل أسوان واحة للأمن والآمان فى الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونخص بالشكر رئيس وأعضاء لجنة الصلح ، وكل من ساهم فى تحقيقه .

صلح

وتوجه محافظ أسوان بالشكر لرجال الأمن والدين والعمد والمشايخ من أبناء مركز كوم أمبو لحرصهم على ترسيخ قواعد السلام والمحبة بين آل سيد محمد إبراهيم بالكاجوج ، وآل قوى بسلوا قبلى الذين تربطهم جميعاً أواصر الدم والقرابة والجوار والمصالح المشتركة ، كما نحيى إستجابة هذه العائلات الأصيلة لنداء العقل والحكمة وإتمام الصلح مما يؤكد عمق إخوتهم ومحبتهم وتعاونهم ، داعياً الله العلى القدير أن يتم علينا جميعاً نعمة الحب والإخاء والسلام والتعاون من أجل مجتمع أفضل يعبر عن طبيعة وأخلاقيات أبناء أسوان التى تحتاج إلى كل يد تزرع وتحصد  وتبنى وتعمر .

وأختتم المحافظ كلمته : اللهم ألف بين قلوبنا بالحق .. وأصلح ذات بيننا وأهدنا سبل السلام .. ونجنا من الفتن ما ظهر منا وما بطن ..  وأحفظ لنا مصرنا اللهم دبر لنا فأننا لا نحسن التدبير .. وأختر لنا فأننا لا نحسن الإختيار .. ووفقنـا فما توفيقنا إلا بالله .. وأحفظنا بما تحفظ به عبــادك الصالحين  .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال

جدول امتحانات شهر ابريل

بعد تعديل جدول امتحانات شهر ابريل بسبب اجازة عيد العمال|ننشر المواعيد الجديدة

علي غزلان و فرح شعبان

حقيقة انفصال البلوجر علي غزلان عن فرح شعبان؟

سعر الذهب اليوم

فارق يتجاوز 600 جنيه عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

صورة أرشيفية

تغيير موعد امتحانات شهر أبريل مرتين يثير الجدل.. والأهالي: اِلغوها أحسن

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

عيد العمال

رسميا.. ترحيل إجازة عيد العمال 2026 إلى هذا الموعد

ترشيحاتنا

صورة من اجتماع اتحاد الكرة

قرارات اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم اليوم

فتحي سند

فتحي سند: فوز الزمالك أو بيراميدز يغير خريطة المنافسة في الدوري

بيراميدز

مايلي وزلاكة يقودان تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك بالدوري

بالصور

بيأثر على القلب والأعصاب .. اعرف أهم المعلومات عن المغنيسيوم

المغنيسيوم
المغنيسيوم
المغنيسيوم

نسرين طافش تثير الجدل بملابس الجيم في آخر ظهور لها

نسرين طافش تثير الجدل بملابس الجيم فى اخر ظهور لها
نسرين طافش تثير الجدل بملابس الجيم فى اخر ظهور لها
نسرين طافش تثير الجدل بملابس الجيم فى اخر ظهور لها

بعد نظام الطيبات.. ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناول الماء؟

بعد نظام الطيبات..ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناول الماء؟
بعد نظام الطيبات..ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناول الماء؟
بعد نظام الطيبات..ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناول الماء؟

جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة

جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة
جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة
جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة

فيديو

سيناء

من أرض المعارك لأرض التنمية.. القوات المسلحة تحتفل بعيد تحرير سيناء باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي

ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

رجل تركي وقبره

9 مرات.. رجل ينجو من الموت ويقرر حفر قبره بيده

عدنان صلاح

عريس جديد.. وفاة شاب مصري في شوارع إيطاليا بحادث غامض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد