بتوجيهات من محافظ أسوان.. ضبط مخالفات في تداول المواد البترولية من الوقود والبوتاجاز

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لإحكام الرقابة على محطات تموين السيارات ومستودعات أسطوانات البوتاجاز، والتشديد على الرقابة على السلع المدعمة، قامت مديرية التموين بأسوان بالتنسيق مع اللجنة المركزية للرقابة على تداول المواد البترولية بالهيئة العامة المصرية للبترول بتشكيل لجان للمرور الميدانى .

وقد أشاد المحافظ بالتعاون والتنسيق المستمر مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والذي يساهم في تحقيق الانضباط داخل الأسواق وضمان توافر السلع والمواد البترولية بالكميات والأسعارالمقررة.

مضبوطات

ووجه محافظ أسوان بمواصلة الجهود الميدانية والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو شكاوى، مع تعزيز آليات المتابعة لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار التمويني داخل المحافظة.

وشملت نتائج جهود اللجنة حصر ومراجعة أرصدة البوتاجاز بالمستودعات، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإنتهت اللجنة إلى عدد من التوصيات.



- التفتيش على محطات الوقود والتأكد من:

- الإلتزام بالأسعار الرسمية

- مطابقة الكميات المباعة

- عدم وجود تلاعب أو تهريب

- المرور على المستودعات والمحطات لرصد أى مخالفات أو قصور في التشغيل.

- تشكيل حملات مفاجئة بناءاً على شكاوى وبلاغات المواطنين ، حيث تم ضبط مخالفات تتعلق بالتصرف في المواد البترولية وبيعها خارج الإطار القانونى .