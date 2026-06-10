وزير الخارجية: حرص مصري بالغ على مصالح الأشقاء الفلسطينيين ورفض مخططات تصفية القضية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن اجتماعات الفصائل الفلسطينية في مصر يعكس الحرص المشترك من مصر وقطر وتركيا على العمل على إنقاذ عملية السلام وخطة الرئيس ترامب للسلام في غزة .



وقال بدر عبد العاطي في كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيريتري، :" رغبة مشتركة من الوسطاء لدفع المسار التفاوضي وإبقاء خطة الرئيس ترامب للسلام في غزة على الطاولة والمضي قدما في استكمال تنفيذ الخطة".

وتابع بدر عبد العاطي :" حرص مصري بالغ على مصالح الأشقاء الفلسطينيين والحفاظ على القضية الفلسطينية ورفض أي مخططات لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين".

وأكمل بدر عبد العاطي :" اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة تستهدف التوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة".

وتابع وزير الخارجية: “ننسق مع قطر وتركيا للتوصل إلى تفاهمات بشأن المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة”.

