الخارجية: قمة منتصف العام تبحث القضايا الأفريقية وتعزز دور القطاع الخاص في التنمية

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن هناك مشاورات مكثفة تُجرى حاليًا مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن المواعيد المقترحة لعقد القمة الأفريقية المقبلة، تمهيدًا للتوافق على الموعد النهائي لانعقادها.

وقال بدر عبد العاطي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي مع نظيره الكونغولي، أن القمة ستشهد تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة المهمة، بمشاركة أكثر من 4 آلاف شخص من مختلف الدول والجهات المعنية بالشأن الأفريقي.

الاستثمار بين دول القارة

وأشار إلى أهمية قمة منتصف العام، التي تمثل منصة رئيسية لمناقشة القضايا الأفريقية ذات الأولوية، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص الأفريقي في دعم التكامل الاقتصادي وزيادة فرص التعاون والاستثمار بين دول القارة.