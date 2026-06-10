رغم انخفاض الأسعار.. اتحاد منتجي الدواجن يحذر من خسائر تهدد الصناعة

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن قطاع الدواجن في مصر يواجه تحديًا كبيرًا خلال الفترة الحالية بسبب زيادة حجم الإنتاج، ما أدى إلى انخفاض الأسعار داخل المزارع وتعرض المربين لخسائر متواصلة.

زيادة الإنتاج وراء تراجع الأسعار

وأوضح الزيني أن أسعار الدواجن سجلت نحو 67 جنيهًا للكيلو داخل المزرعة، مشيرًا إلى أن ارتفاع الإنتاج المحلي بأكثر من 30%، إلى جانب وجود فائض في إنتاج البيض يصل إلى 25% فوق معدلات الاكتفاء الذاتي، يعد من أبرز أسباب الأزمة الحالية.

المعروض أكبر من الطلب

وأضاف أن الأعلاف متوفرة بصورة منتظمة، إلا أن المشكلة الأساسية تتمثل في زيادة المعروض مقارنة بحجم الطلب، وهو ما تسبب في تراجع الأسعار وخسائر للمربين، محذرًا من استمرار هذا الوضع لما له من تأثير سلبي على مستقبل الصناعة.

استهلاك يومي ضخم للدواجن والبيض

وأشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن إلى أن مصر تستهلك يوميًا نحو 40 مليون بيضة وحوالي 5 ملايين دجاجة، لافتًا إلى أن أسعار الدواجن داخل المزارع تتراوح حاليًا بين 68 و70 جنيهًا للكيلو.

وأوضح أن السوق تأثر خلال الفترة الأخيرة بموسم عيد الأضحى وزيادة الإقبال على اللحوم الحمراء، وهو ما انعكس على حركة الطلب وأسعار الدواجن.

خسائر المربين تهدد استمرارية القطاع

وشدد الزيني على أن انخفاض الأسعار لا يجب النظر إليه باعتباره مكسبًا للمستهلك فقط، مؤكدًا أن استمرار خسائر المربين يمثل تهديدًا مباشرًا لصناعة تتجاوز استثماراتها 200 مليار جنيه، وتوفر فرص عمل لنحو 3.5 مليون مواطن.

تحذير من الشائعات

وأكد أهمية التصدي للشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سوق الدواجن، موضحًا أن الأسعار تخضع بشكل كامل لآليات العرض والطلب، ولا توجد جهة تتحكم في تحديدها.

تشهد أسعار الدواجن في مصر تراجعًا ملحوظًا بعد موسم عيد الأضحى، وهو نمط يتكرر سنويًا نتيجة انخفاض الطلب وزيادة المعروض. ويطالب منتجو الدواجن باتخاذ إجراءات تضمن استقرار السوق والحفاظ على استمرارية الإنتاج المحلي باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية المهمة للاقتصاد المصري.