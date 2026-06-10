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امنعوا الفينو.. طريقة عمل عيش الحبة الكاملة في البيت

خبز الحبة الكاملة
خبز الحبة الكاملة
رشا عوني

يبحث الجميع عن نظام أكل صحي ومفيد، خاصة مع انتشار خبز الحبة الكاملة وفوائده، والحديث مؤخراً عن أضرار العيش الأبيض والفينو وأضراره على الصحة، ليلجأ الكثير لتجربة عيش القمح الكامل، ويمكنك تعلم طريقة عمل خبز الحبة الكاملة في البيت بمقادير بسيطة من منزلك .

كنز صحي .. طريقة عمل عيش الحبة الكاملة

مقادير عيش القمح الكامل

​لتحضير حوالي 10 أرغفة متوسطة، ستحتاجين إلى:


​الدقيق: 3 أكواب من دقيق القمح الكامل (دقيق أسمر بنخالته).

​الخميرة: ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.


​المحفز الطبيعي: ملعقة صغيرة من العسل (أو السكر) لتنشيط الخميرة.


​الملح: ملعقة صغيرة.


​الماء: كوب ونصف تقريباً من الماء الدافئ (حسب حاجة العجين).


​إضافة اختيارية: ملعقة كبيرة من زيت الزيتون (تمنح العجينة مرونة ونعومة).

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طريقة عمل خبز القمح الكامل للرجيم

 

طريقة عمل خبز الحبة الكاملة

​اختبار الخميرة: في ربع كوب من الماء الدافئ، ضعي العسل والخميرة واتركيها 5 دقائق حتى تظهر فقاعات (هذا يضمن لكِ أن الخميرة نشطة).


​العجن: في وعاء واسع، اخلطي الدقيق الأسمر و أضيفي خليط الخميرة والزيت، وابدئي بإضافة الماء الدافئ تدريجياً مع العجن المستمر لمدة 7 إلى 10 دقائق حتى تحصلي على عجينة لينة ولا تلتصق باليد (دقيق القمح يحتاج عجنًا جيدًا لتنشيط الألياف).


​التخمير الأول: ادهني العجينة بمسحة زيت، وغطيها بقطعة قماش دافئة، واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة إلى ساعة ونصف حتى يتضاعف حجمها.


​التقطيع والفرد: قطعي العجينة إلى كرات متساوية (حجم البيضة الكبيرة).

 افردي كل كرة بالنشابة على سطح مرشوش بالقليل من الردة (النخالة) أو الدقيق، حتى يصبح سمك الرغيف متوسطاً.


​التخمير الثاني (السر الأهم): رصي الأرغفة على قماش نظيف وغطيها واتركيها ترتاح مرة أخرى لمدة 15 إلى 20 دقيقة قبل الخبز؛ هذه الخطوة تضمن أن ينفخ الرغيف في الفرن.


​الخبز: سخني طاسة (مقلاة) غير لاصقة جيداً على نار متوسطة. ضعي الرغيف، وبمجرد أن تظهر فقاعات صغيرة اقلبيه على الوجه الآخر. استمري في التقليب كل بضع ثوانٍ حتى ينتفخ الرغيف ويتحمر من الجهتين.
أيهما أفضل لصحتك خبز الحبوب الكاملة أم الأبيض؟ - اليوم السابع 


ما فوائد دقيق القمح الكامل؟

بحسب موقع webteb، نستعرض لكم فوائد القمح الكامل للجسم .. 

دقيق القمح الكامل يحتوي على الألياف التي تساعد على تحسين الهضم وتعزيز حركية المعدة.
دقيق القمح الكامل يساعد على حركية المعدة وتقليل الإمساك.
يحتوي على الأحماض الدهنية والفيتامينات والمعادن  التي تساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.
القمح الكامل يحتوي على مضادات الأكسدة الصحية مما يحسن من المزاج والحالة النفسية والعصبية.
دقيق القمح الكامل يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل التوتر والاعراض النفسية.
يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على تحسين الصحة المعوية والهضمية بشكل عام.
دقيق القمح الكامل يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على تحسين البناء والنمو للجسم خاصة للأطفال.
يفيد دقيق القمح الكامل من يتبع رجيم أو دايت، لأنه يشعرهم  بالشبع لفترة طويلة، ويجعلهم أكثر قدرة على التحكم في شهيتهم، مما يعزز من فقدان الوزن  السليم بطريقة صحية.


 

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