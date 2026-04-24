الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ضمن مشروع وادى النقرة.. وزير الرى ومحافظ أسوان يتفقدان محطة رى (1) بمشروع وادى النقرة لدعم صغار المزارعين

محمد عبد الفتاح

فى ضوء توجيهات الدولة المصرية لتسخير كافة الإمكانيات أمام صغار المزارعين لزيادة دخولهم وتحسين أوضاعهم الإجتماعية والإقتصادية ، تواكباً مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتفقد محطة رى رقم (1) ضمن مشروع وادى النقرة بمركز نصر النوبة ، رافقهم خلالها النائب مدحت الركابى عضو مجلس النواب، وقيادات الوزارة والمحافظة .

وخلال الجولة إستمع الوزير والمحافظ إلى مطالب وإحتياجات المزارعيين لتوفير مصادر المياه لهم بشكل متتظم للحفاظ على المحاصيل المختلفة، وتحقيق الإنتاجية المرجوة منها.

جهود متنوعة 

كما إستمع وزير الرى ومحافظ أسوان لشرح من المهندس عمر سيف رئيس الإدارة المركزية للرى بأسوان ، حول المشروعات الجارية داخل مشروع وادى النقرة الذى يضم زمام زراعى يصل إلى 65 ألف فدان يتم ريها عبر 11 محطة رفع وشبكة ترع رئيسية وفرعية تمتد بطول 145 كيلو متر ، بالإضافة إلى خمس قرى هى الحكمة والأمل والمنار والبراعم والكرامة .

ومن جانبه أوضح المهندس عمرو لاشين بأن المرحلة الحالية تشهد تنسيق وتعاون كامل بين وزارة الرى ومحافظة أسوان وكافة الجهات المعنية لتعظيم الإستفادة من المقومات الزراعية المتاحة وتحقيق أكبر عوائد إقتصادية من المحاصيل المتميزة التى تنتجها قرى مشروع وادى النقرة ، ويتم تصديرها للأسواق العالمية ، ولاسيما فيما يتعلق بالنباتات العطرية وغيرها من المحاصيل الأخرى .

وأكد عمرو لاشين على ضرورة الإلتزام بنظم الرى الحديث، خاصة الرى بالتنقيط بدلاً من الرلا بالغمر حفاظاً على الموارد المائية وتحقيق أعلى كفاءة إستخدام للمياه.

وتعكس تحركات وزارة الرى ومحافظة أسوان إلتزام مستمر برفع كفاءة محطات الرى وإجراء أعمال الصيانة الدورية وتوفير قطع الغيار ، إلى جانب تطبيق نظم الحماية الفنية لضمان إستدامة التشغيل دون أعطال بما يضمن وصول المياه إلى الأراضى الزراعية بشكل منتظم .

مع التأكيد على أن الدولة ماضية نحو دعم صغار المزارعين ، ليس فقط بتوفير المياه ، بل بتطوير منظومة الرى بالكامل، ورفع كفاءة البنية التحتية ، والتوسع في الزراعة الحديثة بما يحقق الأمن الغذائى ويعظم العائد الإقتصادى ، ويضع المزارع فى قلب عملية التنمية.

