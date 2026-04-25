محافظ أسوان يقوم بجولة مفاجئة بأسواق وشوارع مدينة دراو

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة الإنضباط داخل الأسواق والشوارع بمركز ومدينة دراو ، فى تحرك حاسم يعكس تشديد الرقابة على الأنشطة التجارية والخدمية ، وضبط الأسعار وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال جولة تفقدية رافقه فيها عدد من القيادات البرلمانية والتنفيذية ، أمر المحافظ بإغلاق وتشميع أحد المقاهى التى تدار بواسطة جنسيات غير مصرية ، مع توجيه بإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد صاحبها .

كما وجه المهندس عمرو لاشين بقيام رئيس المدينة برفع كافة الإشغالات والتعديات الناتجة عن الباعة الجائلين بمنطقة وسط السوق ، مع إلزام أصحاب المحال التجارية بالإلتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدى على حرم الطريق بما يساهم فى تحسين المظهر الحضارى وتحقيق السيولة المرورية للمواطنين والمركبات.

وفى سياق متصل ، كلف عمرو لاشين مديرية التموين بشن حملات تفتيش مفاجئة على محال الجزارة لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار اللحوم بالتنسيق مع شعبة الجزارين ، والتى تستهدف وصول سعر الكيلو إلى 380 جنيه .

كما شدد على تكثيف الرقابة على المخابز للتأكد من الإلتزام بالأوزان المقررة لرغيف الخبز ، بواقع 90 جرامًا للرغيف، و450 جرام لـ 5 أرغفة.

وأكد محافظ أسوان على ضرورة إستمرار المرور على المنافذ والمعارض والمجمعات الإستهلاكية لضمان الإلتزام بنسب التخفيضات المقررة على السلع الغذائية والإستراتيجية ، والتى تتراوح ما بين 25% و30% بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين ويحقق التوازن فى الأسواق.

والتأكيد على أنه لا تهاون مع الفوضى أو مخالفات الأسواق، وتطبيق القانون على الجميع دون إستثناء ، بالتوازى مع حماية المواطن من أى ممارسات تضر به.

وضبط الشارع ورفع الإشغالات لتحقيق سيولة مرورية ومظهر حضارى ، وتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية لضمان الإلتزام بالتراخيص والقوانين ، إضافة إلى إحكام السيطرة على الأسعار من خلال مبادرات تخفيض السلع الأساسية ، خاصة اللحوم ، ومتابعة المخابز لضمان جودة ووزن الخبز المدعم.

وتؤكد محافظة أسوان على الإستمرار بالنزول الميدانى المفاجئ ، وعدم الإكتفاء بالتقارير المكتبية بما يعكس جدية فى المتابعة وسرعة في إتخاذ القرار بهدف تحقيق الإنضباط داخل الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.