محافظ أسوان يقوم بجولة مفاجئة بأسواق وشوارع مدينة دراو

محمد عبد الفتاح

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة الإنضباط داخل الأسواق والشوارع بمركز ومدينة دراو ، فى تحرك حاسم يعكس تشديد الرقابة على الأنشطة التجارية والخدمية ، وضبط الأسعار وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال جولة تفقدية رافقه فيها عدد من القيادات البرلمانية والتنفيذية ، أمر المحافظ بإغلاق وتشميع أحد المقاهى التى تدار بواسطة جنسيات غير مصرية ، مع توجيه بإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد صاحبها .

كما وجه المهندس عمرو لاشين بقيام رئيس المدينة برفع كافة الإشغالات والتعديات الناتجة عن الباعة الجائلين بمنطقة وسط السوق ، مع إلزام أصحاب المحال التجارية بالإلتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدى على حرم الطريق بما يساهم فى تحسين المظهر الحضارى وتحقيق السيولة المرورية للمواطنين والمركبات.

وفى سياق متصل ، كلف عمرو لاشين مديرية التموين بشن حملات تفتيش مفاجئة على محال الجزارة لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار اللحوم بالتنسيق مع شعبة الجزارين ، والتى تستهدف وصول سعر الكيلو إلى 380 جنيه .

كما شدد على تكثيف الرقابة على المخابز للتأكد من الإلتزام بالأوزان المقررة لرغيف الخبز ، بواقع 90 جرامًا للرغيف، و450 جرام لـ 5 أرغفة.

وأكد محافظ أسوان على ضرورة إستمرار المرور على المنافذ والمعارض والمجمعات الإستهلاكية لضمان الإلتزام بنسب التخفيضات المقررة على السلع الغذائية والإستراتيجية ، والتى تتراوح ما بين 25% و30% بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين ويحقق التوازن فى الأسواق.

والتأكيد على أنه لا تهاون مع الفوضى أو مخالفات الأسواق، وتطبيق القانون على الجميع دون إستثناء ، بالتوازى مع حماية المواطن من أى ممارسات تضر به.
وضبط الشارع ورفع الإشغالات لتحقيق سيولة مرورية ومظهر حضارى ، وتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية لضمان الإلتزام بالتراخيص والقوانين ، إضافة إلى إحكام السيطرة على الأسعار من خلال مبادرات تخفيض السلع الأساسية ، خاصة اللحوم ، ومتابعة المخابز لضمان جودة ووزن الخبز المدعم.
وتؤكد محافظة أسوان على الإستمرار بالنزول الميدانى المفاجئ ، وعدم الإكتفاء بالتقارير المكتبية بما يعكس جدية فى المتابعة وسرعة في إتخاذ القرار بهدف تحقيق الإنضباط داخل الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول منتجات الألبان؟

