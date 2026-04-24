محافظ أسوان: التواصل المباشر مع المواطنين أولوية لتحقيق التنمية

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف التواجد الميدانى والتواصل المباشر مع المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن الجولات الميدانية واللقاءات الجماهيرية تمثل أداة فعالة لرصد المشكلات على أرض الواقع والتعامل الفورى معها، بما يحقق الاستجابة السريعة لاحتياجات الأهالى، ووضع الحلول لها وفقاً للإمكانيات المتاحة .

وأضاف محافظ أسوان أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تضع المواطن فى قلب أولوياتها، وهو ما ينعكس فى حجم المشروعات التنموية والخدمية التى تشهدها مختلف مراكز ومدن المحافظة، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

جولة ميدانية

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أننا مستمرون فى التواجد بين المواطنين، نسمع، ونرصد، ونتحرك فوراً لتلبية المطالب وتحقيق حياة كريمة لكل مواطن على أرض زهرة الجنوب .

وكان المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أدى صلاة الجمعة بمسجد السيدة الزهراء بمركز دراو ، وسط حضور جماهيرى من الأهالى ، وبمشاركة النائب مدحت الركابى عضو مجلس النواب، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام، والدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف، وسيد سعدى رئيس المدينة، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية بالمحافظة.

وجاءت خطبة الجمعة، التى ألقاها الشيخ مصطفى إبراهيم إمام المسجد، تحت عنوان "الأرض المباركة"، حيث تناولت فضل الحفاظ على الأرض وصون مقدراتها، وأهمية العمل والإعمار باعتبارهما من القيم الراسخة فى بناء المجتمعات واستقرارها.