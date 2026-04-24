انطلاق موسم حصاد القمح 2026 في دار السلام بنصر النوبة بأسوان.. صور

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إشارة البدء لموسم حصاد القمح لعام 2026 من داخل المساحات المنزرعة بالقمح، والتابعة للجمعية التعاونية الزراعية بدار السلام بمركز نصر النوبة فى ظل الإهتمام الذى توليه الدولة المصرية داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخطى المستهدف من كميات القمح الموردة لتعزيز الأمن الغذائى .

وأثناء لقائه مع المزارعين برفقه النائب مدحت الركابى عضو مجلس النواب، والمهندس رومانى مساك مدير عام مديرية الزراعة ، ومحمد عبد العزيز رئيس مركز ومدينة نصر النوبة ، فضلاً عن القيادات التنفيذية بالمحافظة أكد لاشين أن الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تقوم بمواصلة تقديم الدعم الفنى واللوجستى للمزارعين، مع تكثيف جهود التوعية لتعريفهم بالمزايا والحوافز التى يحصلون عليها عند الإلتزام بتوريد كامل إنتاجهم من القمح.

موسم حصاد القمح

وأوضح محافظ أسوان أن المواقع التخزينية على مستوى المحافظة تقوم بإستلام الكميات الموردة من أجل تحقيق الخطة الطموحة للوصول بالمستهدف من " الذهب الأصفر " إلى 600 ألف طن بعد أن تم زيادة المساحات المنزرعة بالقمح إلى 421 ألف فدان .



ويؤكد هذا التحرك المكثف أن محافظة أسوان تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الإكتفاء الذاتى من القمح ، ودعم منظومة الأمن الغذائى بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعظيم الإنتاج المحلى وتقليل الإعتماد على الإستيراد ، فضلاً عن أهمية إستفادة المزارعيين من مبادرة وزارة الزراعة بتوفير السماد البديل لمساهمته فى تخفيض التكلفة ، وسهولة الحصول عليه .