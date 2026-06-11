ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج حلوى مجهولة بشبين القناطر وبداخله 11 ألف قطعة

تواصل الأجهزة الرقابية بمديرية التموين في القليوبية جهودها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والتصدي لجميع صور الغش والتدليس حفاظًا على صحة المواطنين.



جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، وبمتابعة المهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية.

وشنت إدارة تموين شبين القناطر حملة رقابية مكبرة على الأنشطة التجارية بنطاق بندر شبين القناطر، أسفرت عن ضبط مصنع غير مرخص يصنع حلوى ومصاصات للأطفال مجهولة المصدر، دون أي بيانات أو مستندات تفيد مصدر التصنيع أو تاريخي الإنتاج والصلاحية، وتبين أن المنتجات يتم تداولها وطرحها بالأسواق بالمخالفة للاشتراطات الصحية والقانونية، بما يشكل خطرًا على صحة وسلامة الأطفال والمستهلكين.

وجرى التحفظ على المضبوطات والتي بلغت 11272 قطعة حلوى ومصاصات للأطفال، وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للجهات المختصة.



وأكدت مديرية التموين بالقليوبية استمرار الحملات الرقابية اليومية بجميع مراكز ومدن المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، مع تشديد الرقابة على الأسواق.