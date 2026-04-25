محافظ أسوان يتابع ميدانياً معدلات التنفيذ بمشروع محور وكوبرى دراو الحر .. صور

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتفقد الأعمال الجارية لإنشاء محور وكوبرى دراو الحر على صفحة نهر النيل الخالد .

ويأتى ذلك في إطار خطة الدولة الطموحة لتطوير البنية التحتية وتعزيز شبكة الطرق القومية، تواصل وزارة النقل جهودها لتحقيق الربط المتكامل بين شرق وغرب نهر النيل من خلال تنفيذ عدد من المحاور العرضية الحيوية، التي تُعد شريان جديد للتنمية فى صعيد مصر.

ورافق المحافظ فى جولته المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى ، وسيد سعدى رئيس المدينة ، فضلاً عن القيادات التنفيذية المعنية.

وإستمع محافظ أسوان لتفاصيل مشروع محور وكوبرى دراو الحر من خلال الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير ، والذى يعتبر أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية، بطول يبلغ 18 كيلو متر، وعرض 21 متر ، وبتكلفة تصل لنحو 2 مليار جنيه ، وبنسبة تنفيذ وصلت لنحو 70 % ، ومن المقرر نهوه فى نهاية ديسمبر القادم .

ليشكل نقلة نوعية في حركة النقل والخدمات اللوجستية بالمحافظة. ويربط المحور بين الطريق الصحراوى الغربى وطريق (القاهرة – أسوان) الزراعى الشرقى ، مروراً بالطريق الزراعى الغربى عابراً نهر النيل بما يسهم فى تحقيق سيولة مرورية غير مسبوقة.

وسيساهم المشروع فى إحداث طفرة حقيقية فى دعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية ، حيث يسهل حركة الأفراد والبضائع، ويعزز فرص الإستثمار ، ويخدم المجتمعات العمرانية الجديدة ، فضلاً عن تقليل زمن الرحلات ورفع معدلات الأمان على الطرق.

ويأتى تنفيذ محور دراو الحر ضمن رؤية الدولة الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة فى صعيد مصر ، وفتح آفاق جديدة للتنمية بما يعكس إلتزام الحكومة بتحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم خطط التنمية الشاملة في مختلف المجالات .

ومحور دراو الحر يتم تنفيذه فى إتجـاهين بعرض 7.50 م2 (عدد 2 حارة مرورية) لكل إتجاه يشمل عدد 7 كباري منها 4 كباري رئيسية وهى ( كوبري اعلى الطريق الصحراوي الغربى ، وكوبرى اعلى الطريق الزراعى الغربى ، وكوبرى أعلي نهر النيل ، وكوبرى الطريق الزراعي الشرقى ، و 3 كباري و عدد 2 نفق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعـية والمجارى المائية .