إيقافات.. عقوبات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للمجموعة الأولى في دوري nile
نهاية دموية بالغابة.. قطيع أفيال يفتك بمليونير أمريكي خلال رحلة صيد في الجابون
ماراثون خطوات على طيف التوحد يختتم فعالياته بنادي المعادي
بمشاركة محمد صلاح .. ليفربول يتقدم على كريستال بالاس بثنائية بالشوط الأول بالدوري الإنجليزي
الأورمان تطلق 24 معرضاً لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان
اشترت عربيات ودهب وشقق.. تفاصيل استيلاء موظفة حسابات على 17 مليون جنيه من عضو بالنواب
تحذير دولي من التصعيد الإيراني.. تهديد التجارة العالمية يفتح باب العقوبات المشددة
طلب إحاطة بشأن الانقطاع المتكرر لمياه الشرب في الجيزة وتجاوز المدة المعلنة
وصلت لـ 11 ضعفًا.. تليجراف: حرب إيران تضغط على إمدادات أدوية السرطان في بريطانيا وترفع أسعارها
رحلة بحرية للوزيرة منال عوض لمتابعة سير العمل بمحميات جنوب سيناء .. صور
دون إبداء أسباب .. أكسيوس: ويتكوف وكوشنر لم يتوجها إلى باكستان
جرح 20 سم.. مدير مركز شباب أبو حماد بالشرقية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بسلاح أبيض
محافظات

محافظ أسوان يتابع ميدانياً معدلات التنفيذ بمشروع محور وكوبرى دراو الحر .. صور

محمد عبد الفتاح

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتفقد الأعمال الجارية لإنشاء محور وكوبرى دراو الحر على صفحة نهر النيل الخالد .

ويأتى ذلك في إطار خطة الدولة الطموحة لتطوير البنية التحتية وتعزيز شبكة الطرق القومية، تواصل وزارة النقل جهودها لتحقيق الربط المتكامل بين شرق وغرب نهر النيل من خلال تنفيذ عدد من المحاور العرضية الحيوية، التي تُعد شريان جديد للتنمية فى صعيد مصر.

ورافق المحافظ فى جولته المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى ، وسيد سعدى رئيس المدينة ، فضلاً عن القيادات التنفيذية المعنية.

وإستمع محافظ أسوان لتفاصيل مشروع محور وكوبرى دراو الحر من خلال الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير ، والذى يعتبر أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية، بطول يبلغ 18 كيلو متر، وعرض 21 متر ، وبتكلفة تصل لنحو 2 مليار جنيه ، وبنسبة تنفيذ وصلت لنحو 70 %  ، ومن المقرر نهوه فى نهاية ديسمبر القادم .

ليشكل نقلة نوعية في حركة النقل والخدمات اللوجستية بالمحافظة. ويربط المحور بين الطريق الصحراوى الغربى وطريق (القاهرة – أسوان) الزراعى الشرقى ، مروراً بالطريق الزراعى الغربى عابراً نهر النيل بما يسهم فى تحقيق سيولة مرورية غير مسبوقة.

وسيساهم المشروع فى إحداث طفرة حقيقية فى دعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية ، حيث يسهل حركة الأفراد والبضائع، ويعزز فرص الإستثمار ، ويخدم المجتمعات العمرانية الجديدة ، فضلاً عن تقليل زمن الرحلات ورفع معدلات الأمان على الطرق.

ويأتى تنفيذ محور دراو الحر ضمن رؤية الدولة الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة فى صعيد مصر ، وفتح آفاق جديدة للتنمية بما يعكس إلتزام الحكومة بتحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم خطط التنمية الشاملة في مختلف المجالات .

ومحور دراو الحر يتم تنفيذه فى إتجـاهين بعرض 7.50 م2 (عدد 2 حارة مرورية)  لكل إتجاه يشمل عدد 7 كباري منها 4 كباري رئيسية وهى ( كوبري اعلى الطريق الصحراوي الغربى ، وكوبرى اعلى الطريق الزراعى الغربى ، وكوبرى أعلي نهر النيل ، وكوبرى الطريق الزراعي الشرقى ، و 3 كباري و عدد 2 نفق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعـية والمجارى المائية .

نتنياهو

ورم ⁠خبيث.. نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا وشفاءه

سعر البيض

هبوط جديد في الأسعار.. كم سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم؟

أسعار السلع الغذائية

زيادة أسعار السكر والزيوت بالأسواق اليوم السبت 25-4-2026

وفاة شاب وفتاة بالمحلة

وفاة فتاة وشاب إثر سقوط أجزاء من عمارة سكنية تحت الإنشاء بالمحلة

أسعار الطماطم

بعد موجة الارتفاع.. الزراعة تكشف سبب جنون أسعار الطماطم وموعد التراجع

الخطوبة

"الدهب هيروح عليك لو فسخت".. مشروع قانون جديد ينظم الخطوبة لأول مرة

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

علم مصر

مصر تدين الهجوم الذي استهدف مراكز حدودية بدولة الكويت الشقيقة

قافلة طبية

صحة الشرقية: تقديم الخدمة الطبية لـ 2100 مريض وإحالة 18 لإجراء جراحة بالقافلة الطبية بالخطارة

إصلاح كسر

الانتهاء من إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه قطر 10 بوصة في كفر الشيخ| صور

محافظ أسيوط يضع حجر الأساس لكوبري سيارات جديد أعلى السكة الحديد بمنطقة السادات

في احتفالات العيدها القومي.. محافظ أسيوط يضع حجر الأساس كوبري جديد بمنطقة السادات| صور

بالصور

حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة في المهد بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

جرح 20 سم.. مدير مركز شباب أبو حماد بالشرقية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بسلاح أبيض

المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه

دراسة صادمة تكشف خطرا خفيفا في أكياس الشاي.. احذرها

مخاطر صحية تتسبب بها اكياس الشاي
مخاطر صحية تتسبب بها اكياس الشاي
مخاطر صحية تتسبب بها اكياس الشاي

بتكلفة 10 ملايين جنيه.. دعم مستشفى ههيا المركزي بـ12 ماكينة غسيل كلوي

الأجهزة
الأجهزة
الأجهزة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد