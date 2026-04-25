سقوط جرحى جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في جنوب لبنان

أفادت قناة روسيا اليوم بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة ببلدة يحمر الشقيف في جنوب لبنان، وسط أنباء عن سقوط جرحى.

من جهتها، قالت وسائل إعلام لبنانية إن غارة إسرائيلية استهدفت في بلدة يحمر الشقيف سيارة بيك آب في منطقة العين بصاروخين، كما استهدفت غارة أخرى دراجة نارية بالقرب من حسينية البلدة، ما أدى إلى وقوع 3 إصابات.

من جهة أخرى، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استمرار تمركزه في الأراضي اللبنانية رغم اتفاق وقف النار، وأصدر تحذيرا للسكان بعدم العودة إلى عشرات القرى والبلدات في جنوب لبنان والاقتراب من نهر الليطاني.

وأكد جيش الإحتلال في بيان له استمرار قواته في التمركز بمواقعها داخل الأراضي اللبنانية، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه يواصل انتشاره "لمواجهة النشاطات الإرهابية المستمرة لمنظمة حزب الله".

وحذر جيش الإحتلال السكان من التحرك جنوب خط القرى المحددة ومحيطها "حرصا على سلامتهم" وحتى إشعار آخر.

كما شدد في بيانه على منع الاقتراب من مناطق نهر الليطاني ووادي الصلحاني والسلوقي، مطالبا السكان بعدم العبور أو العودة إلى قائمة طويلة من القرى والبلدات شملت: "البياضة، شاما، طير حرفا، الناقورة، عيتا الشعب، بنت جبيل، الخيام، ميس الجبل، كفركلا، والطيبة" بالإضافة إلى عشرات القرى الأخرى المنتشرة في مختلف أقضية الجنوب.