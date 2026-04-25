الحرس الثوري الإيراني يعلن ضبط جاسوس ومسلحين مدعومين من أمريكا وإسرائيل

أعلن الحرس الثوري الإيراني القبض على جاسوس وجماعات معارضة مسلحة مدعومة من واشنطن وتل أبيب سعت للتمهيد لهجوم عسكري للعدو عبر غرب البلاد.



وجاء في بيان الحرس الثوري: "خلال سلسلة من العمليات التي نفذتها استخبارات الحرس الثوري في محافظتي كردستان وكرمانشاه، تم تحديد وتفكيك عدة فرق تابعة للجماعات المعارضة المسلحة كانت تحظى بدعم أمريكي وصهيوني وسعت للتحضير لمقدمات هجوم عسكري للعدو من غرب البلاد".

من جانبها أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية عن اعتقال "جاسوس مخضرم" يعمل لصالح إسرائيل و"15 إرهابيا انفصاليا في 5 محافظات في البلاد".

وجاء في بيان الوزارة: "تمكنت عناصر الاستخبارات من اعتقال جاسوس مخضرم للكيان الصهيوني يدعى "أميد أ" في محافظة إيلام.. كان هذا الجاسوس الخائن للوطن يرسل معلومات حساسة للموساد وينفذ مخططات إرهابية مع الجماعات الموالية للنظام الملكي".

وتابعت: "في محافظة سيستان وبلوتشستان، تم أيضا تحديد هوية عضو عملياتي في جماعة إرهابية انفصالية يدعى "داود ش" واعتقاله قبل تنفيذ عملية إرهابية في محيط مدينة زاهدان".

وورد في البيان: "تم اعتقال أعضاء خلية إرهابية ثلاثية في محافظة غيلان بقيادة شخص يدعى "مهيار س" وبحوزتهم مدفع هاون، وخلية ثنائية في محافظة لرستان، و9 إرهابيين انفصاليين في محافظة أذربيجان الغربية قبل تنفيذ أعمال إرهابية".