الدفاع الإيرانية: أمريكا تبحث عن مخرج يحفظ ماء الوجه من مستنقع الحرب

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم "السبت"، إن الولايات المتحدة تسعى إلى إيجاد سبيل للخروج من مستنقع الحرب.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن متحدث باسم وزارة الدفاع قوله: "قوتنا العسكرية مهيمنة اليوم، والعدو يسعى لإيجاد سبيل يحفظ ماء الوجه للخروج من مستنقع الحرب".

من جهة أخرى، نشرت صحف باكستانية صورا لوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي ، خلال لقائه مع قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، ومسؤولين آخرين في إسلام آباد هذا الصباح.

كان عراقجي قد وصل إلى باكستان الليلة الماضية. وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي أن رحلته ستركز على "المسائل الثنائية والتطورات الإقليمية".

كما يتوجه المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، وصهر دونالد ترامب، جاريد كوشنر، إلى العاصمة الباكستانية اليوم، لكن ليس من الواضح ما إذا كانا سيلتقيان بأي مسؤولين إيرانيين.