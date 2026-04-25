أمريكا تثير الجدل.. واشنطن تستقبل الملك تشارلز بأعلام أستراليا| صور

قامت السلطات الأمريكية برفع أعلام دولة أستراليا بدلا من بريطانيا بالقرب من البيت الأبيض قبيل زيارة الملك تشارلز الثالث إلى الولايات المتحدة.



وقامت مقاطعة كولومبيا عن طريق الخطأ برفع عدد من الأعلام الأسترالية بدلا من الأعلام البريطانية بالقرب من البيت الأبيض قبيل زيارة الملك تشارلز للولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز.

وذكرت الوكالة أن الملك تشارلز الثالث هو رئيس الدولة الرسمي لأستراليا، لكن هذا المنصب شرفي إلى حد كبير.

وبحسب هذه المعلومات، فقد تم رفع 15 علما أستراليا لفترة قصيرة بالقرب من البيت الأبيض، ثم تم استبدالها بالأعلام البريطانية. وبالإجمالي، تم وضع أكثر من 230 علما في المدينة بمناسبة زيارة الملك.



ومن المقرر أن تتم الزيارة الرسمية للملك تشارلز والملكة كاميلا إلى الولايات المتحدة، كما أعلن سابقا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الفترة من 27 إلى 30 أبريل.