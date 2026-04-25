الولايات المتحدة تفرض عقوبات على منشأة صينية لشرائها نفطاً إيرانياً

أعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة أنها فرضت عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً إيرانياً بمليارات الدولارات، في الوقت الذي تتجه فيه واشنطن وطهران إلى جولة أخرى من محادثات السلام.

استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية مصفاة هنجلي للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران من النفط الخام ومشتقاته.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً على نحو 40 شركة شحن وسفينة تعمل ضمن الأسطول الإيراني غير الرسمي.

أعلنت الصين معارضتها للعقوبات الأحادية "غير القانونية". وفي يوم الجمعة، صرّحت سفارتها في واشنطن بأنه لا ينبغي الإضرار بالتجارة الطبيعية، ودعت واشنطن إلى الكفّ عن "استغلال" العقوبات لاستهداف الشركات الصينية.