جيش الاحتلال يحذر سكان جنوب لبنان من العودة إلى مناطقهم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استمرار تمركزه في الأراضي اللبنانية رغم اتفاق وقف النار، وأصدر تحذيرا للسكان بعدم العودة إلى عشرات القرى والبلدات في جنوب لبنان والاقتراب من نهر الليطاني.

وأكد جيش الإحتلال في بيان له استمرار قواته في التمركز بمواقعها داخل الأراضي اللبنانية، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه يواصل انتشاره "لمواجهة النشاطات الإرهابية المستمرة لمنظمة حزب الله".

وحذر جيش الإحتلال السكان من التحرك جنوب خط القرى المحددة ومحيطها "حرصا على سلامتهم" وحتى إشعار آخر.

كما شدد في بيانه على منع الاقتراب من مناطق نهر الليطاني ووادي الصلحاني والسلوقي، مطالبا السكان بعدم العبور أو العودة إلى قائمة طويلة من القرى والبلدات شملت: "البياضة، شاما، طير حرفا، الناقورة، عيتا الشعب، بنت جبيل، الخيام، ميس الجبل، كفركلا، والطيبة" بالإضافة إلى عشرات القرى الأخرى المنتشرة في مختلف أقضية الجنوب.